Πάνω από όλα η ομάδα

«Προσωπικό δεν έχω, όπως είπα και πριν θέλω να φέρουμε συλλογικές επιτυχίες και όχι ατομικές διακρίσεις. Εύχομαι να είμαι υγιής και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο αγωνιστικό χρόνο».

Αυτά ανάφερε ο Γιώργος Μαλεκκίδης το καλοκαίρι του 2024, όταν έβαζε υπογραφή στο νέο συμβόλαιό του με τον Απόλλωνα για ανανέωση μέχρι το 2027. Στους γαλάζιους βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2020, πέρασε δανεισμούς σε Καρμιώτισσα και Νέα Σαλαμίνα και πλέον είναι από τους πιο παλιούς στο ρόστερ.

Η εξέλιξη που παρουσιάζει, προσελκύει και το ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Όπως αναφέρθηκε και επισήμως, ο Απόλλωνας απέρριψε προτάσεις τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη μία πρόταση από τη Ρουμανία. Καμία όμως δεν ικανοποίησε τα θέλω της διοίκησης, κάτι που σεβάστηκε απόλυτα ο ίδιος ο παίκτης, βάζοντας πάνω από όλα, το καλό της ομάδας.

«Το όνειρο του κάθε Κύπριου ποδοσφαιριστή, όπως και όλων των ποδοσφαιριστών ανά τον κόσμο, είναι να αγωνιστούν στο εξωτερικό. Όμως μιλήσαμε με τον πρόεδρο και ο ίδιος ιδιαίτερα ευγενικά αποδέχτηκε την απόφαση της ομάδας, χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερα, αφού η πρόταση ήταν δελεαστική για τον ίδιο» σχολίασε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, που επισήμανε ότι σύντομα θα υπάρξουν συζητήσεις για ανανέωση της συνεργασίας με τον Μαλεκκίδη.