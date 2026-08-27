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Ανακοινώθηκε ο Λιβάκοβιτς από την Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώθηκε ο Λιβάκοβιτς από την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε έντονα ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι.

Ηταν γνωστό και πλέον έγινε επίσημο. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, είναι ο νέος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα για τις επόμενες τέσσερις σεζόν, μέχρι το 2030.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμα γνωστό αν ο Κροάτης θα παραμείνει στο ρόστερ ως αναπληρωματικός του Χοάν Γκαρθία ή θα παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα με τη μορφή δανεισμού, περιμένοντας τον Σέζνι να ολοκληρώσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Καταλανούς. Οι «μπλαουγκράνα» έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο προπονητής Χάνσι Φλικ μίλησε επίσης για την άφιξη του Λιβάκοβιτς ενόψει της αναμέτρησης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Μπαρτσελόνα.

Ο Γερμανός τεχνικός τόνισε πως «είναι καλό να έχεις έναν έμπειρο τερματοφύλακα για τα επόμενα χρόνια», ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση του Σέζνι ως αναπληρωματικού.

Πρόκειται για μία εξαιρετική περίπτωση τερματοφύλακα, με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί και σε δύο Μουντιάλ με την Κροατία με τρομερές εμφανίσεις. Σε συλλογικό επίπεδο τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με την οποία έχει 310 συμμετοχές με 146 cleansheets. Την τελευταία σεζόν είχε 19 συμμετοχές, τις 14 με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ ως δανεικός και τις 5 με την Φενέρμπαχτσε.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

La Liga

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