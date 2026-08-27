H Ομόνοια, ο ΟΦΗ και οι... άλλοι 21 για μία θέση στην League Phase

Οι ομάδες που θα προκριθούν, θα μπουν στην κληρωτίδα της UEFA, την Παρασκευή 28/8, μαζί με τις 13 ομάδες που έχουν περάσει απευθείας στη League Phase (Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ, Μίλαν, Γιουβέντους, Σοσιεδάδ, Θέλτα, Χόφενχαϊμ, Λεβερκούζεν, Μαρσέιγ, Ρεν, Αλκμααρ, Τορεένσε και η κάτοχος του Conference League Κρίσταλ Πάλας), τις επτά ομάδες που αποκλείσθηκαν στα πλέι-οφ του Champions League, καθώς και τις τέσσερις ομάδες από το League Path του Champions League (μη πρωταθλητές) που αποκλείστηκαν στον 3ο προκριματικό γύρο, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τη Σεν Ζιλουάζ, τη Σπάρτα Πράγας και τη Στουρμ Γκρατς. Οι ηττημένοι των πλέι-οφ του Europa League συνεχίζουν στη League Phase του Conference League.

Ανάμεσα στις 24 ομάδες που διεκδικούν την πρόκριση είναι και ο κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ, που φιλοξενείται (21:00) στην Σόφια από την ΤΣΣΚΑ και, με «παρακαταθήκη» την εμφατική νίκη με 3-0 στο Παγκρήτιο την περασμένη εβδομάδα, είναι το ακλόνητο φαβορί για να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Ιστορία του σε τελική φάση ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Μπενφίκα του εξαιρετικά φορμαρισμένου Βαγγέλη Παυλίδη είναι με το «1,5 πόδι» στην League Phase με αντίπαλο την Ααρχους από την Δανία, ενώ η Τραμπζονσπόρ του Μοχάμεντ Σαλάχ, καλείται ν΄ανατρέψει τα δεδομένα μετά την εντός έδρας ήττα-σοκ που γνώρισε από την Φερεντσβάρος με 1-0.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των β΄ αγώνων των πλέι-οφ του Europa League και τα σκορ στις πρώτες αναμετρήσεις, έχουν ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 27/8

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)-ΟΦΗ (Ελλάδα) 0-3

Αντερλεχτ (Βέλγιο)-Καϊράτ Αλμάτι 3-0

Ιμπέρια Τυφλίδας (Γεωργία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-4

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μιάλμπι (Σουηδία) 1-0

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 0-3

Λίλεστρομ (Νορβηγία)-Εγκνατία (Αλβανία) 0-0

Τουν (Ελβετία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 0-7

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-1

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) 1-0

Ομόνοια (κύπρος)-Σεντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 0-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-3

Ααρχους (Δανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-1