ΑΕΛίστας ο Ευαγόρας Αντωνίου!

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την FC Arges για την απόκτηση των δικαιωμάτων του διεθνούς Κύπριου αμυντικού Ευαγόρα Αντωνίου (04/11/2002).

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής επιστρέφει στην ομάδα μας, με την οποία αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής της, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας AEL FC LTD