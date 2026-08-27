Ανανέωσε και έστειλε δανεικό τον Ντουοντού ο Απόλλωνας!

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντουοντού με τον ποδοσφαιριστή να παραχωρείται δανεικός στην τουρκική Σιβασπόρ.

Η ανακοίνωση:

H Eταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Κλίντον Ντουοντού μέχρι τον Μάιο του 2028 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μιά σεζόν.

Ταυτόχρονα ανακοινώνεται ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην Σίβασπορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας κάθε επιτυχία.Γραφείο ΤύπουΑπόλλων Λεμεσού