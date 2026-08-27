Ανανέωσε και έστειλε δανεικό τον Ντουοντού ο Απόλλωνας!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντουοντού με τον ποδοσφαιριστή να παραχωρείται δανεικός στην τουρκική Σιβασπόρ.
Η ανακοίνωση:
H Eταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Κλίντον Ντουοντού μέχρι τον Μάιο του 2028 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μιά σεζόν.
Ταυτόχρονα ανακοινώνεται ότι ο ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην Σίβασπορ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή μας κάθε επιτυχία.Γραφείο ΤύπουΑπόλλων Λεμεσού