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Έγινε φουτσαλιστής ο Κεραυνός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έγινε φουτσαλιστής ο Κεραυνός!

Ανακοίνωση από την ΑΕΛ

Ο Αντρέας Κεραυνός συνεχίζει στην ομάδα φούτσαλ της ΑΕΛ. 

Αναλυτικά: 

Η ΑΕΛ Futsal ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ένταξη του Ανδρέα Κεραυνού στο δυναμικό της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μια μεταγραφή που για εμάς σημαίνει πολύ περισσότερα από μια απλή αγωνιστική προσθήκη.

Ο Ανδρέας, μέχρι πρόσφατα τερματοφύλακας της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ, πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Όχι όμως και την πορεία του με την ΑΕΛ.

Γιατί όταν η ΑΕΛ είναι κομμάτι σου, δύσκολα μένεις μακριά της.

Ο Ανδρέας αποδέχθηκε την πρόταση της ΑΕΛ Futsal και κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αυτή τη φορά στα γήπεδα του Futsal, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να βοηθήσει την ομάδα της καρδιάς του.

Ένας πραγματικός Λέοντας, ένας αθλητής που γνωρίζει τι σημαίνει να φοράς το έμβλημα της ΑΕΛ και που έρχεται στην ομάδα μας έχοντας κάτι που δεν διδάσκεται και δεν αγοράζεται: την αγάπη για αυτή τη φανέλα.

Η εμπειρία του κάτω από τα δοκάρια, η προσωπικότητα, ο επαγγελματισμός και η νοοτροπία του αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη νέα ΑΕΛ Futsal που χτίζουμε.

Και η παρουσία του στέλνει παράλληλα ένα μήνυμα για το τι θέλουμε να δημιουργήσουμε: μια ομάδα με ποιότητα και φιλοδοξίες, αλλά πάνω απ’ όλα μια ομάδα με ανθρώπους που γνωρίζουν τι σημαίνει ΑΕΛ.

Από το χορτάρι στο παρκέ.

Ανδρέα, καλωσόρισες στην ΑΕΛ Futsal.

Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ,

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

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