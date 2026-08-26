«Θέλει να κλείσει σήμερα τον Πέντερσεν ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε τουλάχιστον τρεις κινήσεις ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου και μία από τις θέσεις είναι αυτή του δεξιού μπακ.

Ο Γιόακιμ Μέλε είναι η νούμερα ένα επιλογή, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως δουλεύουν και την περίπτωση του Μάρκους Πέντερσον. Ο Δανός μπακ είναι στη λίστα και σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν ακόμη και σήμερα να κλείσουν τη μεταγραφή του.

«Ο Ολυμπιακός εργάζεται σήμερα για να επιτύχει συμφωνία τόσο με τον Πέντερσεν όσο και με την Τόρινο, ελπίζοντας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή για ένα συνολικό πακέτο στα 8 εκατ. ευρώ», αναφέρει ο Λορέντσο Λεπόρε.

sport-fm.gr