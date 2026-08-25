(ΒΙΝΤΕΟ) Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Θα σου τις… κόψω τις επαφές»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Η σχέση του με τους δημοσιογράφους ήταν πάντα ή του ύψους ή του βάθους. Ο Πορτογάλος δεν είναι και ο πιο απλός άνθρωπος σε αυτό το κομμάτι. Αυτό αρέσει αρκετά και στους ανθρώπους του Τύπου, αλλά και της “βασίλισσας”.

Μιας και με αυτό τον τρόπο όλη η πίεση είναι στο δικό του πρόσωπο. Και όχι στους παίκτες. Μάλιστα, ο “special one” με δηλώσεις του έδειξε ότι μπορεί να περάσει το μήνυμά του με κάθε τρόπο. Ένας από τους δημοσιογράφους του είπε ότι έμαθε από πηγές μέσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι είναι πιο χαλαρός και πιο ήρεμος σε σχέση με αυτό που δείχνει ή σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, όμως, είχε… πληρωμένη απάντηση: “Έχεις επαφές μέσα στην ομάδα; Θα σου τις… κόψω εγώ”, είπε και γέλασε.

José Mourinho a Miguelito: “Me has dicho una cosa interesante ya, tienes contactos con gente que trabaja aquí."



Todo con una sonrisa pero el aviso a periodistas y a la plantilla es tremendo. Es el mejor. pic.twitter.com/5TweRhoPeN — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) August 25, 2026

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν ξεχωρίζει μόνο με τον τρόπο που προπονεί τις ομάδες του. Αλλά και με τον τρόπο που “τρέχει” τα αποδυτήρια. Θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Να κάνει εκείνος το κουμάντο. Γι’ αυτό τον λόγο και είναι αρκετά προσεκτικός σε όλα όσα λέει στους παίκτες του. Μα και σε όλα όσα βγαίνουν από αυτούς προς τους δημοσιογράφους.

Ο “special one” δεν θέλει να μαθαίνει στις εφημερίδες πράγματα που γίνονται μέσα στα αποδυτήρια και σίγουρα θα κάνει τη δική του έρευνα για να καταλάβει από πρώτο χέρι από που βγήκαν όλες αυτές οι πληροφορίες.

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