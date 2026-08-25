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Η στιγμή που ο Βινίσιους κράζει τον Γκιουλέρ: «Μία πάσα, όλο στον Εμπαπέ δίνεις»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η στιγμή που ο Βινίσιους κράζει τον Γκιουλέρ: «Μία πάσα, όλο στον Εμπαπέ δίνεις»

Η κάμερα έπιασε τα έντονα παράπονα του Βινίσιους προς τον Γκιούλερ που δεν του έδωσε πάσα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης το Σάββατο μπορεί να επικράτησε με 2-1 της Εσπανιόλ εκτός έδρας, όμως για ακόμα μια φορά δεν έλειψαν τα… παρατράγουδα, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Βινίσιους Τζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος για ακόμα μία φορά έστρεψε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της αντίδρασής του προς τον Αρντά Γκιουλέρ.

Το παιχνίδι ήταν στο 1-1 και ο Τούρκος άσος της «Βασίλισσας» έκανε μια μαγική ενέργεια έξω από την περιοχή, δίνοντας ψηλοκρεμαστή πάσα στον Κιλιάν Εμπαπέ που εκείνη την ώρα είχε μπει μέσα στην περιοχή. Ωστόσο ο Γάλλος επιθετικός δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα, με αποτέλεσμα να «Βίνι» να αντιδράσει…

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video που έχει γίνει viral, ο Βραζιλιάνος μόλις τελείωσε η φάση, διακρίνεται να φωνάζει στον συμπαίκτη του: «Αρντά, Αρντά. Μόνο μια φορά πάσαρε μου την μπάλα. Όλο στον Μπαπέ δίνεις».

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το σκηνικό αυτό έχει γίνει viral και έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την δυσαρέσκειαπου υπάρχει στο πρόσωπο του Βινίσιους.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

La Liga

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