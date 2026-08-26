Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα του super deal για Λούζα!

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ιμρά Λούζα από την Γουότφορντ, βάζοντας στο έμψυχο δυναμικό του έναν κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, κάτι που αναζητούσε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο 27χρονος Μαροκινός ήταν στη λίστα του Τριφυλλιού, τις τελευταίες ημέρες ανέβηκε πιο ψηλά και οι ''πράσινοι'' αποφάσισαν να βάλουν στις ράγες το deal για τον διεθνή μέσο που πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις είχε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 συμμετοχές.

Ποιά είναι τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής;

Όπως προκύπτει από αγγλικές πηγές, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον αγγλικό σύλλογο σε ένα ποσό ανάμεσα στα 8 και τα 9 εκατομμύρια ευρώ, στην πιο δαπανηρή φετινή μεταγραφή και μία από τις πιο δαπανηρές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει κατά προσέγγιση 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, έχοντας ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια αυτή την στιγμή στο ρόστερ του Τριφυλλιού.

gazzetta.gr