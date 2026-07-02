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Έκανε... περίπατο η Ισπανία και στους «16» με ορεξάτο Ογιαρθάμπαλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκανε... περίπατο η Ισπανία και στους «16» με ορεξάτο Ογιαρθάμπαλ

Το συγκρότημα του Ντε Λα Φουέντε δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα την Αυστρία να το πιστέψει...

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με το 3-0 επί της Αυστρίας στο Λος Άντζελες παρουσία 70.000 θεατών, η «Ρόχα» πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση όπου περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στο Ντάλας.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στα περίπου 100 λεπτά της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκε καθόλου. Άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38΄ μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Μπαένα με απευθείας φάουλ «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι, στο «ριμπάουντ» πήγε πρώτος ο Γιαμάλ αλλά ο Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι.

Αυτό διήρκεσε μέχρι το 66΄, όταν ο Άλεξ Μπαένα κινήθηκε από αριστερά, σέντραρε στη «καρδιά» της άμυνας και ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ του με την εθνική Ισπανίας. Στο 84΄ ο Αλάμπα σταμάτησε πάνω στη γραμμή το σουτ του Γιαμάλ, στερώντας την ευκαιρία από το wonderkid της Μπαρτσελόνα να σκοράρει λίγο πριν αντικασταθεί.

Και στο 89΄ ο κορυφαίος Κουκουρέγια έβγαλε δεύτερη ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ ο οποίος πλάσαρε τον Σλάγκερ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (90+3΄ Πουμπίλ), Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι (90+3΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ (85΄ Γκάβι), Όλμο (71΄ Μερίνο), Μπαένα (71΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ραλφ Ράγκνιγκ): Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος (85΄ Πρας), Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ (46΄ Γκρίλιτς), Ξάβερ Σλάγκερ (46΄ Τσουκουεμέκα), Σμιντ (60΄ Κάλαϊτιτς), Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς (60΄ Αρναούτοβιτς)

 

 

 

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