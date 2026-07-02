Η επιστροφή της Αγγλίας στο μυθικό «Aζτέκα»

Η Αγγλία επιστρέφει σχεδόν μετά από 40 χρόνια στο μυθικό στάδιο «Azteca» για να αντιμετωπίσει το Μεξικό στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), ανάμεσα στο «Χέρι του Θεού» και τον εφιάλτη του υψομέτρου.

Τα «Τρία Λιοντάρια» μετά την ανατροπή εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που έφερε την...υπογραφή του Χάρι Κέιν, θα αντιμετωπίσουν μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, σε έναν αγώνα ιστορικό επιστρέφοντας σε ένα στάδιο που αποτελεί μέρος της ιστορίας τους.

Σχεδόν 40 χρόνια από το Παγκόσμιο Κύπελλο 1986 και τον αγώνα απέναντι στην Αργεντινή, που έμεινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου χάρη στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι τέσσερα χρόνια νωρίτερα η Αγγλία και η Αργεντινή είχαν αναμετρηθεί στον Πόλεμο των Φώκλαντ, ο αγώνας...κατέληξε στην Αργεντινή χάρη σε δύο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος σημείωσε το πρώτο το γκολ που έμεινε στην ιστορία ως το περίφημο «Χέρι του Θεού» και τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος έγραψε μια ακόμη σελίδα στην ιστορία, σκοράροντας αυτό που έχει μείνει ως «το γκολ του αιώνα», καταφέρνωντας να περάσει τη...μισή Αγγλία και τον Σίλτον πριν σκοράρει.

Η Αργεντινή προκρίθηκε στα ημιτελικά, εκεί νίκησε το Βέλγιο και θριάμβευσε στον τελικό εναντίον της Δυτικής Γερμανίας.

Αλλά σαν να μην έφτανε η ιστορία, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που η ομάδα του Τόμας Τούχελ δεν μπορεί να υποτιμήσει, το υψόμετρο, γράφει η ιταλική εξειδικευμέη ιστοσελίδα calcioefinanza. Το στάδιο Azteca βρίσκεται στα 2.200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθιστώντας το ως το υψηλότερο στάδιο που έχει φιλοξενήσει ποτέ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και το μόνο που έχει φιλοξενήσει τρεις διαφορετικές διοργανώσεις του τουρνουά.

Μία πτυχή που δημιουργεί ανησυχίες, αφού το υψόμετρο σίγουρα επηρεάζει την απόδοση, ένας παράγοντα στον οποίο οι Μεξικανοί παίκτες αναμφίβολα θα είναι πιο συνηθισμένοι.

Ένας συνδυασμός παραγόντων, από τη μία πλευρά, η ιστορία, από την άλλη, το υψόμετρο, σε μια πρόκληση που δείχνει να ξεπερνά ακόμη και το ποδόσφαιρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ