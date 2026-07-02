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«Ένα 10άρι παλιάς κοπής»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ένα 10άρι παλιάς κοπής»

Ο Πλατινί αποθεώνει Ολίσε

Ο Μίκαελ Ολίσε αποθεώνεται πλέον από τους πάντες:  φιλάθλους, ΜΜΕ, συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές... Και τον Μισέλ Πλατινί. 

Ο θρυλικός πλέι μέικερ της εθνικής Γαλλίας και κάτοχος τριών τίτλων «Χρυσής Μπάλας», είναι γοητευμένος από το στυλ παιχνιδιού και την τοποθέτηση του αστέρα της Μπάγερν ως επιτελικού μέσου, μιας θέσης που τείνει να εξαφανιστεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα L'Équipe, ο θρυλικός ηγέτης των «Μπλε», μίλησε  για τον...νέο μαέστρο της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος πραγματοποιεί αριστουργηματικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έχοντας ήδη 5 ασίστ στο ενεργητικό του, λιγότερες μονάχα από τον Πελέ (6) σε ένα τουρνουά (1970). 

«Έχει πραγματικά όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά», αναλύει ο τρεις φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας (1983, 1984, 1985). 

«Το σύγχρονο ποδόσφαιρο τείνει να τοποθετεί τους δημιουργούς στα άκρα: στον σύλλογό του, ο Ολίσε παίζει στη δεξιά πλευρά, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ξέρει επίσης να βγάζει τέτοιες πάσες. Όμως ο Ντιντιέ Ντεσάν και εδώ φαίνεται η ευφυΐα του προπονητή κατάφερε να προσαρμοστεί στα προσόντα των παικτών του και θα μείνει στην ιστορία ως ο ομοσπονδιακός τεχνικός που έπαιξε ξανά με καθαρό 10άρι. Είναι μια σύνδεση που είχαμε καιρό να δούμε», ανέφερε ο πρωταθλητής Ευρώπης του 1984, ενώ στη συνέχεια εστίασε επίσης στη χημεία ανάμεσα στον παίκτη της Μπάγερν Μονάχου και τους συμπαίκτες του στην επίθεση. 

«Με την ποιότητα των υπόλοιπων επιθετικών και την ικανότητά τους να συνδέονται μαζί του, η μισή δουλειά έχει ήδη γίνει», συνέχισε ο Μισέλ Πλατινί.

«Η πάσα είναι στενά συνδεδεμένη με την κίνηση του επιθετικού και το αντίστροφο. Ξέρουν ότι ο Ολίσε θα τους δει. Ο Μπαπέ γνωρίζει πολύ καλά πού θα στείλει την μπάλα ο Ολίσε, επειδή μιλούν την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα. Αυτό είναι η ευφυΐα του παιχνιδιού και των παικτών. Και ο Ολίσε ξέρει επίσης ότι οι άλλοι το γνωρίζουν. Είναι μια σύνδεση που δεν βλέπαμε πια συχνά, και ο Ολίσε είναι από τους ελάχιστους που τη φέρνουν ξανά στην επιφάνεια. Άλλωστε, και ο Ντεμπελέ είναι εξίσου ικανός να βγάλει τέτοιες μπαλιές», πρόσθεσε. 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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