Ο Μέσι «λύθηκε» στα γέλια με το πάθημα συμπαίκτη του κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο!

Ο Λίο Μέσι δεν σκέφτηκε αυτό, αλλά γέλασε δυνατά όταν εντοπίστηκε στους ελέγχους των αποσκευών των παικτών της Αργεντινής το πιο περίεργο αντικείμενο.

Οι Αργεντινοί θα κοντραριστούν τα ξημερώματα του Σαββάτου με το Πράσινο Ακρωτήρι και στο ταξίδι τους προς το Μαϊάμι, όφειλαν να περάσουν από εξονυχτιστικό έλεγχο.

Εκεί, εντοπίστηκε στα αντικείμενα ενός συμπαίκτη του, το lighter που ανάβουν τα μπάρμπεκιου τα μέλη της «αλμπισελέστε» στον ελεύθερο χρόνο τους, όσο δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όσο, λοιπόν, περνούσε και ο ίδιος από αυστηρό έλεγχο για μεταλλικά αντικείμενα, ο Μέσι δεν σταματούσε να γελάει...

La reacción de Leo Messi después de ser CACHEADO en el aeropuerto. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/511yqDDdxS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

sport-fm.gr