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O νέος προπονητής της Ανόρθωσης και οι προηγούμενοι Σέρβοι

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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O νέος προπονητής της Ανόρθωσης και οι προηγούμενοι Σέρβοι

Σερβικές πινελιές στη νέα Ανόρθωση

Η νέα, και πάλι δύσκολη χρονιά, θα βρει την Ανόρθωση με Σέρβο προπονητή στον πάγκο. Η «Κυρία» έχει ανακοινώσει και επίσημα τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια δύο χρόνων.

Ο 43χρονος άρχισε την καριέρα του ως βοηθός στην Αούστρια Βιέννης, προτού γίνει πρώτος προπονητής, κοουτσάροντας ομάδες από Βουλγαρία, Αυστρία, Τουρκία και Γερμανία, ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν η Αλ-Νατζμά στη Σαουδική Αραβία. Εάν επαληθευτούν οι ενδείξεις και η Ανόρθωση ανακοινώσει τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, τότε θα επιστρέψει σε... σερβικά χέρια. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν είχαν δουλέψει στην Ανόρθωση προπονητές από τη Σερβία.

Σαφώς κορυφαίος όλων ο αείμνηστος Ντούσαν Μιτόσεβιτς, με τον οποίο η «Κυρία» είχε κυριαρχήσει στο κυπριακό ποδόσφαιρο από το 1996 μέχρι το 2001 όταν κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και τρία σούπερ καπ. Από εκεί και πέρα, στην τεχνική ηγεσία βρέθηκαν οι Σλάβολιουμπ Μούσλιν, Σλόμποταν Κρισμάρεβιτς και Ζόραν Μιλίνκοβιτς και ως υπηρεσιακός σε διάφορες χρονικές περιόδους ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς.

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