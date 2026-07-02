Απίστευτο: Ο προπονητής του Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του στη συνέντευξη τύπου

Απρόσμενα δραματική, ήταν η αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα «τρία λιοντάρια», βρέθηκαν πίσω σκορ νωρίς και για περίπου 75 λεπτά, ήταν με την «πλάτη στον τοίχο».

Εκεί ανέλαβε δράση ο κορυφαίος της ποδοσφαιριστής, ο Χάρι Κέιν, πετυχαίνοντας δύο γκολ, το δεύτερο μάλιστα σπάνιας ομορφιάς και δίνοντας έτσι την πρόκριση στην ομάδα του Τόμας Τούχελ, η οποία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στους «16» του Μουντιάλ.

Το Κονγκό πάλεψε και έφτασε κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, με το φινάλε του παιχνιδιού να βρίσκει τους ποδοσφαιριστές του απογοητευμένους. Το μεγαλύτερο κακό όμως, έμελλε να συμβεί στον προπονητή της ομάδας, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ.

Ο 49χρονος τεχνικός έμαθε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι πέθανε ο πατέρας, με τον υπεύθυνο τύπου του Κονγκό να ανακοινώνει ζωντανά την είδηση!

Ο Ντεσάμπρ ήταν σοκαρισμένος, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι άκουσε...

🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo — Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026

athletiko.gr