ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτο: Ο προπονητής του Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του στη συνέντευξη τύπου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απίστευτο: Ο προπονητής του Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του στη συνέντευξη τύπου

Ένα σκηνικό δίχως προηγούμενο έλαβε χώρα στη συνέντυξη τύπου του προπονητή του Κονγκό, μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία, με τον τεχνικό των Αφρικανών να μαθαίνει εκείνη τη στιγμή για τον θάνατο του πατέρα του.

Απρόσμενα δραματική, ήταν η αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα «τρία λιοντάρια», βρέθηκαν πίσω σκορ νωρίς και για περίπου 75 λεπτά, ήταν με την «πλάτη στον τοίχο».

Εκεί ανέλαβε δράση ο κορυφαίος της ποδοσφαιριστής, ο Χάρι Κέιν, πετυχαίνοντας δύο γκολ, το δεύτερο μάλιστα σπάνιας ομορφιάς και δίνοντας έτσι την πρόκριση στην ομάδα του Τόμας Τούχελ, η οποία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στους «16» του Μουντιάλ.

Το Κονγκό πάλεψε και έφτασε κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, με το φινάλε του παιχνιδιού να βρίσκει τους ποδοσφαιριστές του απογοητευμένους. Το μεγαλύτερο κακό όμως, έμελλε να συμβεί στον προπονητή της ομάδας, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ.

Ο 49χρονος τεχνικός έμαθε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι πέθανε ο πατέρας, με τον υπεύθυνο τύπου του Κονγκό να ανακοινώνει ζωντανά την είδηση!

Ο Ντεσάμπρ ήταν σοκαρισμένος, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι άκουσε...

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλλαγή αντιπάλου σε ένα από τα φιλικά της ΑΕΛ στην Πολωνία

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο προπονητής του Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του στη συνέντευξη τύπου

World Cup 2026

|

Category image

Η Ρεάλ δεν τα... παρατά για Ολίσε και θα κάνει νέο μπάσιμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικά... μένει ο Λιβάγια στη Χάιντουκ και ίσως έρθει Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανάρπαστα τα VIP εισιτήρια του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Xωρίς έναν λόγω... μεταγραφής πετάει για Ολλανδία ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ ο Σκαριόλο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξανά στην Κύπρο ο Αναστασίου για να τα πει με την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οντουμπάντζο: «Στόχος μου οι σταθερές εμφανίσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συνάντηση ΚΟΚ με τους πρόεδρους της ECOMMBX Basket League

Κύπρος

|

Category image

Προειδοποίηση Υπουργείου για κυρώσεις - Στο στόχαστρο τα επαγγελματικά συμβόλαια!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Eπίσημα υπό τις οδηγίες Μπαρτζώκα ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Λουκάκου: «Για αυτό αρνήθηκα να χτυπήσω το πέναλτι στο 125ο λεπτό»

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Μπιέλ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οζμπολτ: «Ο Απόλλωνας μπορεί να κατακτήσει τίτλους»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη