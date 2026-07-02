Πορτογαλία-Κροατία: Καύσωνας απειλεί τη μάχη Κριστιάνο-Μόντριτς

Μία μεγάλη μάχη απειλείται από κύμα ακραίου καύσωνα στη σύγκρουση μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας και του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λούκα Μόντριτς.

Στο λυκόφως της διεθνούς τους καριέρας, οι σαραντάρηδες Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς θα πρωταγωνιστήσουν σε μια τελευταία μάχη, αφού μοιράστηκαν τόσους τίτλους μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ 2012 και 2018.

Θα συμβεί στη σύγκρουση μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας, που είναι προγραμματισμένη την τρίτη (3/7-02:00) στη μικρότερη...σκηνή του τουρνουά, το στάδιο του Τορόντο, χωρητικότητας 43.036 θέσεων.

Μία αναμέτρηση, που σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, κινδυνεύει να επηρεαστεί από το κύμα ακραίου καύσωνα στα βορειοανατολικά της αμερικανικής ηπείρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αναμένονται μεταξύ 34 και 37 ° C στην καναδική πόλη.

Η Πορτογαλία έπρεπε να αρκεστεί στη δεύτερη θέση του ομίλου της, αλλά είναι η στιγμή για τους παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να δικαιολογήσουν την παρουσία τους ανάμεσα στα φαβορί στην αρχή της διοργάνωσης.

Για να το κάνουν αυτό θα χρειαστεί να αποκλείσουν την Κροατία η οποία, εκτός από τον Μόντριτς (40 ετών), στηρίζεται ακόμα σε έναν άλλο βετεράνο, τον Ιβάν Πέρισιτς (37 ετών), παρά την ανάδειξη στη σκηνή του Μάρτιν Μπατούρινα ή του Λούκα Σούσιτς, και οι δύο σκόρερ και ηλικίας 23 ετών.

sdna.gr