ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πορτογαλία-Κροατία: Καύσωνας απειλεί τη μάχη Κριστιάνο-Μόντριτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πορτογαλία-Κροατία: Καύσωνας απειλεί τη μάχη Κριστιάνο-Μόντριτς

Μία μεγάλη μάχη απειλείται από κύμα ακραίου καύσωνα στη σύγκρουση μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας και του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λούκα Μόντριτς.

Στο λυκόφως της διεθνούς τους καριέρας, οι σαραντάρηδες Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς θα πρωταγωνιστήσουν σε μια τελευταία μάχη, αφού μοιράστηκαν τόσους τίτλους μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ 2012 και 2018.

Θα συμβεί στη σύγκρουση μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας, που είναι προγραμματισμένη την τρίτη (3/7-02:00) στη μικρότερη...σκηνή του τουρνουά, το στάδιο του Τορόντο, χωρητικότητας 43.036 θέσεων.

Μία αναμέτρηση, που σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, κινδυνεύει να επηρεαστεί από το κύμα ακραίου καύσωνα στα βορειοανατολικά της αμερικανικής ηπείρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αναμένονται μεταξύ 34 και 37 ° C στην καναδική πόλη.

Η Πορτογαλία έπρεπε να αρκεστεί στη δεύτερη θέση του ομίλου της, αλλά είναι η στιγμή για τους παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να δικαιολογήσουν την παρουσία τους ανάμεσα στα φαβορί στην αρχή της διοργάνωσης.

Για να το κάνουν αυτό θα χρειαστεί να αποκλείσουν την Κροατία η οποία, εκτός από τον Μόντριτς (40 ετών), στηρίζεται ακόμα σε έναν άλλο βετεράνο, τον Ιβάν Πέρισιτς (37 ετών), παρά την ανάδειξη στη σκηνή του Μάρτιν Μπατούρινα ή του Λούκα Σούσιτς, και οι δύο σκόρερ και ηλικίας 23 ετών.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαίνει χρήμα από τα διαρκείας, πληρώνει υποχρεώσεις και «όχι στον καναπέ και τις καφετέριες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πορτογαλία-Κροατία: Καύσωνας απειλεί τη μάχη Κριστιάνο-Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Είπε το οριστικό «αντίο» ο τεράστιος Σάντι Καθόρλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλος αέρας με μπόλικη δόση αισιοδοξίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο πλευρό των αθλητών της ενόργανης γυμναστικής η ΚΟΕ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για μέσο της Μπιλμπάο

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή αντιπάλου σε ένα από τα φιλικά της ΑΕΛ στην Πολωνία

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο προπονητής του Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του στη συνέντευξη τύπου

World Cup 2026

|

Category image

Η Ρεάλ δεν τα... παρατά για Ολίσε και θα κάνει νέο μπάσιμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικά... μένει ο Λιβάγια στη Χάιντουκ και ίσως έρθει Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανάρπαστα τα VIP εισιτήρια του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Xωρίς έναν λόγω... μεταγραφής πετάει για Ολλανδία ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ ο Σκαριόλο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξανά στην Κύπρο ο Αναστασίου για να τα πει με την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οντουμπάντζο: «Στόχος μου οι σταθερές εμφανίσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη