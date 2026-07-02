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Ένα δίδυμο που σφίζει από ποιότητα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ένα δίδυμο που σφίζει από ποιότητα

Νέο... αίμα στην αμυντικό γραμμή της ΑΕΚ.

Ένα από τα πιο δυνατά κεντρικά αμυντικά δίδυμα του πρωταθλήματος προβλέπεται ότι θα έχει η ΑΕΚ τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η παρουσία του 33χρονου αρχηγού Χρβόγε Μιλίτσεβιτς, και η απόκτηση του 34χρονου πολύπειρου Ολλανδού Μάικ Βαν Ντερ Χορν, με παραστάσεις από προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αναμένεται να συνθέσουν ένα αξιόπιστο δίδυμο στα στόπερ, ενώ για τις ίδιες θέσεις υπάρχουν και οι λύσεις των Άδωνη, Σαμπορίτ και Εκπολό (παρόλο που η φυσική του θέση είναι δεξί μπακ).

Η απόσυρση από την ενεργό δράση του Βαλεντίν Ρομπέρζ δημιούργησε κενό στο κέντρο άμυνας των κιτρινοπράσινων, καθότι ο κυπροποιημένος άσος είχε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Μιλίτσεβιτς την τελευταία διετία.

Η διοίκηση της ΑΕΚ, όμως, έκανε την οικονομική υπέρβαση, αποκτώντας τον Βαν Ντερ Χορν, θέλοντας να προσδώσει περαιτέρω εμπειρία και σταθερότητα στα μετόπισθεν της ομάδας. Το πώς θα «δέσει» με τον Μιλίτσεβιτς, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. 

Ωστόσο, με βάση το πλούσιο βιογραφικό που κουβαλά ο Ολλανδός, φαίνεται ότι η ΑΕΚ «έδεσε» για τα καλά την αμυντική της γραμμή. Όσον αφορά τον Μιλίτσεβιτς, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αφού τα τελευταία χρόνια ο διεθνής Βόσνιος είναι από τις «σημαίες» της ΑΕΚ κι ένας από τους πιο κομβικούς της ποδοσφαιριστές. Πέρσι σε 35 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (34 ως βασικός) πέτυχε 13 γκολ, ενώ ένα τέρμα σημείωσε στην Ευρώπη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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