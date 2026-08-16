Αντίδραση ΠΑΟΚτζήδων, συγκεντρώθηκαν στην Τούμπα για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια!

Η υπόθεση της επικείμενης αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ.

Την Κυριακή (16/8), μερίδα οπαδών των ασπρόμαυρων βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαφωνία της με την παραχώρηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού στην Ντόρτμουντ.

Μάλιστα, οι συγκεντρωμένοι φέρεται να ζήτησαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να του μεταφέρουν τη θέση τους σχετικά με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια.

Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις έρχονται την ώρα που ο Έλληνας διεθνής έχει φτάσει στη Γερμανία, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη μετακίνησή του στην Ντόρτμουντ.

Πηγή: sport24.gr