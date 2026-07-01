Αποκλείστηκες; Έφυγες - Επτά προπονητές του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη απολυθεί!

Οι ημέρες περνούν στο Μουντιάλ 2026 και σχεδόν κάθε μία συνοδεύεται από μία νέα αποχώρηση προπονητή. Ποιος απολύθηκε αυτή τη φορά; Ποιος επέλεξε να παραιτηθεί μετά την αποτυχία της ομάδας του; Ο αριθμός των ομοσπονδιακών τεχνικών που έχουν ήδη αποχωρήσει από τις θέσεις τους προκαλεί εντύπωση, είτε με απόφαση των ομοσπονδιών είτε με δική τους πρωτοβουλία. Και το πιο αξιοσημείωτο είναι πως πρόκειται για προπονητές ιστορικών εθνικών ομάδων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τους... υπολογισμούς, το τουρνουά έχει ήδη οδηγήσει σε επτά αποχωρήσεις ομοσπονδιακών προπονητών: της Τυνησίας, της Σκωτίας, της Νότιας Κορέας, της Ουρουγουάης, της Ολλανδίας, της Τσεχίας και του Εκουαδόρ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τους Σαμπρί Λαμουσί, Στιβ Κλαρκ, Χονγκ Μίουνγκ-Μπο, Μαρσέλο Μπιέλσα, Ρόναλντ Κούμαν, Μίροσλαβ Κούμπεκ και Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε, με τους τρεις τελευταίους να αποχωρούν μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Λαμουσί αποτέλεσε τον πρώτο που απολύθηκε, μετά από απογοητευτική πρεμιέρα απέναντι στην Σουηδία, ήδη από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ο Κλαρκ, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Σκωτίας, ολοκλήρωσε τη θητεία του μετά από μόλις μία νίκη σε τρεις αγώνες. Ο Χονγκ Μίουνγκ-Μπο υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από την φάση των ομίλων και την έντονη κριτική που δέχτηκε, με τις δημόσιες απολογίες του να έχουν ευρεία απήχηση.

Όσο για τον Μαρσέλο Μπιέλσα, αποχώρησε επίσης άδοξα, δεχόμενος έντονη κριτική από όλες τις πλευρές, ακόμη και μέσα από τα αποδυτήρια της Εθνικής Ουρουγουάης. Αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο για την αγωνιστική προσέγγισή του και δέχθηκε σφοδρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.

Η περίπτωση του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε διαφοροποιείται, καθώς το συμβόλαιό του έληγε και δεν ανανεώθηκε. Το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε περίπτωση πρόκρισης απέναντι στο Μεξικό παραμένει υποθετικό σενάριο, με το μέλλον όλων να παραμένει ανοιχτό.

Έχουμε ήδη επτά αποχωρήσεις που ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς το μέλλον δύο ακόμη προπονητών εθνικών ομάδων που έχουν ήδη αποκλειστεί παραμένει αβέβαιο.

Ο Βιντσέντσο Μοντέλα φαίνεται πως μετρά αντίστροφα στον πάγκο της απογοητευτικής Τουρκίας, ενώ και η θέση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στη Γερμανία δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, μετά την αποτυχία πρόκρισης στη φάση των «16», τρία χρόνια μετά την προηγούμενη απογοητευτική πορεία της ομάδας.

The seventh manager to leave after exiting this World Cup 😬#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pu9m9kL2tm — BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2026

3 entrenadores abandonan sus selecciones tras ser eliminados del Mundial



Marcelo Bielsa deja Uruguay.



Ronald Koeman renuncia en Países Bajos.



Sebastián Becaccece deja Ecuador.



Además, Túnez ya había despedido a Lamouchi DURANTE la cita máxima.. pic.twitter.com/MCrFiMrxLx — 𝙼𝚊𝚝𝚎𝚘 𝙵𝚎𝚛𝚗á𝚗𝚍𝚎𝚣 (@MateoFer08) July 1, 2026

athletiko.gr