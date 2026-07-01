Στο πιο μικρό στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο τελευταίος... χορός για CR7 ή Μόντριτς

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία (3/7-02:00) για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7) θα μπορούσε να είναι ο τελευταίος αγώνας, ο «τελευταίος χορός» του Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Λούκα Μόντριτς στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου, αγώνας προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο μικρότερο γήπεδο του τουρνουά, το στάδιο του Τορόντο, χωρητικότητας 43.036 θέσεων.

Το στάδιο του Τορόντο, που φιλοξένησε πέντε αγώνες στους ομίλους της διοργάνωσης, δεν είναι το πιο μεγαλοπρεπές γήπεδο, αλλά αυτό που του λείπει σε μέγεθος το αναπληρώνει φέρνοντας τους οπαδούς πιο κοντά στη δράση και τους παίκτες.

Πριν φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στην έδρα της Τορόντο FC της Major League Soccer (MLS) έγινε ανακαίνιση ύψους 158 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (111,4 εκατομμύρια δολάρια), προκειμένου να αναβαθμιστεί η χωρητικότητά του στα πρότυπα του τουρνουά.

Σίγουρα τα στάδια του NFL που φιλοξενούν αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ είναι εντυπωσιακά από μόνα τους. Οι χωρητικότητές τους, που κυμαίνονται από 64.000 έως 80.000, προσελκύουν περισσότερους οπαδούς στις κερκίδες.

Το Μεξικό έχει έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους του ποδοσφαίρου, το στάδιο Azteca, χωρητικότητας 80.824 θέσεων, όπου ο Βραζιλιάνος θρύλος Πελέ και ο Αργεντινός Ντιέγκο Μαραντόνα κέρδισαν και οι δύο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο τελευταίος σκόραρε επίσης εκεί τα περίφημα γκολ του, «Χέρι του Θεού» και «Γκολ του Αιώνα», το 1986 εναντίον της Αγγλίας.

Δίχως άλλο το στάδιο του Τορόντο δεν είναι μεγάλο, ούτε έχει γνωρίσει ακόμη καθοριστικές στιγμές στην παγκόσμια σκηνή. Αλλά βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Οντάριο στο κέντρο της πόλης, χτίστηκε για ποδόσφαιρο και το μικρό του μέγεθος δημιουργεί μια μοναδική, οικεία ατμόσφαιρα.

Η αυλαία για το στάδιο του Τορόντο στην κορυφαία διοργάνωση, είναι μια ιδιαίτερη περίσταση, με τόσα πολλά να διακυβεύονται για τον Ρονάλντο και τον Μόντριτς, τους πρώην συμπαίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που κυνηγούν το τέλειο τέλος στην καριέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέσα σε ένα μικρό στάδιο δίπλα στη λίμνη, που δείχνει να είναι έτοιμο προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη μοναδική αυτή στιγμή.