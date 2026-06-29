Ο Ποστέκογλου πρώτο φαβορί για την εθνική ομάδα της Σκωτίας
ΓΗΠΕΔΟ
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Στο παρελθόν έχει εργαστεί ξανά στην Σκωτία, στον πάγκο της Σέλτικ από το 2021 έως το 2023
Τον Άγγελο Ποστέκογλου παρουσιάζουν τα βρετανικά ΜΜΕ ως τον επικρατέστερο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σκωτίας.
Ο Έλληνοαυστραλός προπονητής όπως αναφέρεται είναι στο μυαλό των υπεύθυνων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας ως ο ιδανικός μετά την αποχώρηση του Στιβ Κλαρκ.
Ο Ποστέκογλου θυμίζουμε ότι είναι ελεύθερος από τον Οκτώβριο όταν και έφυγε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ξανά στην Σκωτία, στον πάγκο της Σέλτικ από το 2021 έως το 2023.