Ο Ανρί αποκάλυψε το μυστικό του Μέσι στα φάουλ - «Νόμιζα ότι δεν θα γίνει ποτέ καλός σε αυτό»

Ο Τιερί Ανρί είναι από τους τυχερούς που γνωρίζουν πράγματα για Λιονέλ Μέσι που οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Ο πρώην Γάλλος επιθετικός υπήρξε συμπαίκτης του Αργεντινού αστέρα στην Μπαρτσελόνα και, από αυτή την προνομιακή θέση, είδε κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα τελειότητας που έχει ο κόσμος για εκείνον.

Ποια είναι αυτή; Οτι υπήρξε περίοδος που οι εκτελέσεις φάουλ του «Pulga» δεν ήταν και τόσο καλές.

«Είδα την αρχή στα χτυπήματα φάουλ του. Ερχόταν στην προπόνηση, εκτελούσε φάουλ και στην αρχή δεν ήταν καλά. Τότε σκεφτόμουν: δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ καλός σε αυτό», αποκάλυψε ο Ανρί σε συζήτηση με τον πρώην Άγγλο αμυντικό Ρίο Φέρντιναντ, στο podcast του, από το Λος Άντζελες στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026.

Αυτό που ακολούθησε είναι γνωστό σε όλους, όμως η διαδικασία που προηγήθηκε δεν είναι τόσο. Ο Ανρί τη περιγράφει με μια απλή αλλά δυνατή εικόνα: «Χτυπούσε στο τείχος, μέρα με τη μέρα». Και στη συνέχεια την εξέλιξη που όλοι είδαν: «Τώρα τα φάουλ του είτε τα αποκρούει ο τερματοφύλακας, είτε είναι γκολ, είτε βρίσκουν το δοκάρι ή το οριζόντιο».

Για τον Γάλλο, αυτή η πορεία δείχνει κάτι που συχνά παραβλέπεται όταν μιλάμε για τους μεγάλους: «Ναι, υπάρχει το ταλέντο. Ναι. Αλλά πρέπει να το δουλέψεις».

Ο Ανρί εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα το 2007 σε μια περίοδο βαθιάς ανανέωσης. Εκείνη τη σεζόν αποχώρησαν οι Ροναλντίνιο, Ντέκο, Ζαμπρότα και Γιάγια Τουρέ, μεταξύ άλλων. Αυτό που έμεινε ήταν μια ομάδα με τους Τσάβι, Ινιέστα, Ετό και έναν Μέσι που ακόμη εξελισσόταν. «Ο κόσμος το ξεχνάει αυτό», είπε ο Γάλλος.

Στην ερώτηση αν ο Μέσι έκανε στις προπονήσεις πράγματα που δεν είχε δει κανείς, ο Ανρί έδωσε μια σημαντική διάκριση σε σχέση με άλλους μεγάλους παίκτες: «Κάποιες φορές βλέπεις έναν μεγάλο παίκτη να σκοράρει και επειδή έχεις παίξει μαζί του, σου λέω, αυτό που κάνει στις προπονήσεις είναι δέκα φορές καλύτερο. Με τον Λίο είναι το αντίθετο». Και κατέληξε: «Το έκανε στο παιχνίδι».

Ο Ανρί μίλησε επίσης για τη συνεχή απαίτηση του Μέσι. «Αν έβαζε τέσσερα γκολ, ήθελε πέντε. Πέντε, έξι. Έξι, επτά. Επτά, οκτώ». Και όταν ο Φέρντιναντ τον ρώτησε αν ο Μέσι εκνευριζόταν όταν δεν σκόραρε, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Ναι. Εκνευριζόταν επίσης όταν σκόραρε».

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Thierry Henry: "I saw the beginning of Leo Messi's free kicks. At first, his free kicks in training were not good. I even thought that he was never going to become a master at that."



"But repetition, even for the best, is everything. People don't understand: there's… pic.twitter.com/E3Xx6ArwDh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026

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