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Άνετη νίκη για την Αργεντινή και 3x3 με τον Μέσι να συνεχίζει το σερί του!

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Άνετη νίκη για την Αργεντινή και 3x3 με τον Μέσι να συνεχίζει το σερί του!

Η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ιορδανία στο Μουντιάλ 2026. Ο Μέσι σκόραρε για τρίτο σερί ματς, έφτασε τα 6 γκολ στη διοργάνωση και τα 19 σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ολοκλήρωσε με το απόλυτο (3/3) τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «32».

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ήταν οι Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Λαουτάρο Μαρτίνες και Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συνέχισε να γράφει ιστορία. Η Αργεντινή «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο

Παρά το εκτεταμένο rotation του Σκαλόνι, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην πρωτάρα Ιορδανία.

Ο Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 31' ο Λαουτάρο Μαρτίνες ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 2-0 πριν από την ανάπαυλα. Η Αργεντινή είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με την κατοχή και τις ευκαιρίες να αντικατοπτρίζουν την ανωτερότητά της.

Μείωσε η Ιορδανία, απάντησε ο Μέσι

Η Ιορδανία κατάφερε να ξαναμπεί προσωρινά στο παιχνίδι, όταν ο Μούσα Αλ Τααμάρι μείωσε σε 2-1 στο 55ο λεπτό.

Η απάντηση όμως ήρθε από τον άνθρωπο που συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ. Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ως αλλαγή και στο 80ό λεπτό εκτέλεσε υποδειγματικά φάουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Με αυτό το γκολ, ο αρχηγός της Αργεντινής σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026, έφτασε τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση και ανέβασε τον συνολικό απολογισμό του στα 19 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε επτά διαδοχικούς αγώνες Μουντιάλ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ιστορικό του ρεκόρ.

Με φόρα στα νοκ άουτ

Η «αλμπισελέστε» ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της στον 10ο όμιλο με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και στρέφει πλέον την προσοχή της στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι.

Από την άλλη, η Ιορδανία αποχαιρέτησε την πρώτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ, αφήνοντας πάντως θετικές εντυπώσεις, καθώς κατάφερε να σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Οι συνθέσεις

Ιορδανία (3-4-2-1): Αμπουλαΐλα – Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ, Χαντάντ, Αλ Ρασντάν (76' Τζαμούς), Αλ Ραουάμπντεχ, Αμπού Τάχα, Αζαϊζέχ (46' Αλ Μάρντι), Οντέχ Αλ Φαχούρι (46' Αλ Τααμάρι), Ολουάν.

Αργεντινή (4-4-2): Εμιλιάνο Μαρτίνες – Παλάσιος, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Τζουλιάνο Σιμεόνε (71' Μπάρκο), Νίκο Παζ (60' Μακ Άλιστερ), Παρέδες, Λο Σέλσο (60' Μέσι), Χούλιαν Άλβαρες (82' Χοσέ Μανουέλ Λόπες), Λαουτάρο Μαρτίνες (60' Αλμάδα).

 

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