Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι!

Τι ιστορία είναι αυτή; Το Πράσινο Ακρωτήρι στα νοκ άουτ του Μουντιάλ! Σε ένα ματς το οποίοι ήταν καλύτεροι, οι «Μπλε Καρχαρίες» δεν απειλήθηκαν από την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, έχασαν κλασσικές ευκαιρίες για την παρθενική τους νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο και το 0-0 ήταν λυτρωτικό, καθώς τους χάρισε το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ, εκεί όπου θα κοντραριστούν με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Αργεντινή!

Συγκλονιστικές στιγμές με τους παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου, να περιμένουν το αποτέλεσμα από το Ουρουγουάη-Ισπανία, το οποίο ήταν σε εξέλιξη και να πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά την ιστορική τους πρόκριση, μετά το τέλος του ματς στη Γουαδαλαχάρα!

Το ματς:

Mατς το οποίο δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας, ήταν από την αρχή, αυτό μεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη ήταν αρκετά πιο συμπαγής στην άμυνα με τους παίκτες του να πηγαίνουν πρώτοι στις διεκδικήσεις και να προσπαθούν να βρουν κάποια στιγμή στο τρανζίσιον.Οι νησιώτες ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι με την συμπλήρωση 22 λεπτών στο ματς. Το «χτίσιμο» της επίθεσης από πίσω με τον Μέντες να βρίσκει τον Ντουάρτε, αυτός την πέρασε αριστερά στον Σεμέντο, αυτός πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά ο Αλ Οβάις, απέκρουσε.

Στο 33' ο Γιώργος Δώνης, αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς ο Αλ Ταμπακτί, αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα και αποχώρησε με το φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν εκείνο που και πάλι απείλησε με την συμπλήρωση 42 λεπτών στην αναμέτρηση, όταν ο Σεμέντο ξανά, δοκίμασε το πόδι του από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Λίγο πριν την ανάπαυλα ήρθε η ώρα του Βοζίνια να κάνει την πρώτη του επέμβαση στο ματς όταν ο Κάνο, βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής μετά από ωραία σέντρα, έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο πολύπειρος πορτιέρε μπλόκαρε και διατήρησε το 0-0.

Στην εκκίνηση του ματς, το Πράσινο Ακρωτήρι, μπήκε με την ίδια φιλοσοφία και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Αλ Οβάις. Πολύ όμορφο ξεδίπλωμα του παιχνιδιού με τον Πίνα να κάνει γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, με τον Μοντέιρο να πιάνει μονοκόμματο σουτ και τον τερματοφύλακα των Αράβων να μπλοκάρει.

Στο 50' οι «μπλε καρχαρίες» πλησίασαν ξανά κοντά στο 1-0, όταν ο Πίνα επιχείρησε με ένα εντυπωσιακό, μακρινό σουτ να νικήσει τον Αλ Οβάις, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Δώνης και Μπρίτο φρέσκαραν τις ομάδες τους, προσπαθώντας να τις κάνουν πιο επιθετικές και δημιουργικές, με στόχο το γκολ που θα έδινε μεγάλο προβάδισμα για ιστορική πρόκριση στα νοκ άουτ. Το Πράσινο Ακρωτήρι πίεσε ασφυκτικά για την πρώτη του, ιστορική νίκη σε Μουντιάλ, παρά το γεγονός, ότι είχε στα χέρια του την πρόκριση.

Στο 74' η ομάδα του Μπρίτο έφτασε μια ανάσα από το 1-0, όταν σε τρομερή αντεπίθεση, ο Λάρος Ντουάρτε, βρέθηκε απέναντι από τον Αλ Οβαΐς, όμως ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας, σε ετοιμότητα, απέκρουσε με τα πόδια σε κόρνερ!Οι ενδεκάδες του ματς:

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια - Β. Πίνα (90+4' Μορέιρα), Λόπες, Μπόρζες, Ζοάο Πάουλο - Κ. Πίνα - Μέντες (71' Ροντρίγκες), Ντ. Ντουάρτε, Μοντέιρο (71' Λ. Ντουάρτε), Σεμέδο (61' Βαρέλα) - Λιβραμέντο (61' Ντα Κόστα)

Σαουδική Αραβία: Αλ Οβάις - Αμπντουλχαμίντ, Αλ Αμρί, Ταμπακτί (33' Λαζάμι), Μπουσάλ (82' Αλ Χαρμπί) - Μαντάς (65' Αλ Χαμντάν), Ν. Αλ Νταουσαρί, Αλ Καϊμπαρί (46' Αλ Τζουβαΐρ), Σ. Αλ Νταουσαρί (65' Αλ Σαλέμ) - Κάνο, Αλ Μπουραϊκάν

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