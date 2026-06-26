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Αίγυπτος – Ιράν: Με το βλέμμα στα νοκ-άουτ για πρώτη φορά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αίγυπτος – Ιράν: Με το βλέμμα στα νοκ-άουτ για πρώτη φορά!

Αμφότερες αήττητες ρίχνονται στη μεταξύ τους μάχη οι εθνικές ομάδες Αιγύπτου και Ιράν, με φόντο την πρώτη τους παρουσία στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η Αίγυπτος του Σαλάχ αντιμετωπίζει το Ιράν του Ταρέμι (06:00 Ελλάδας), σε ένα παιχνίδι που στην άκρη του… τούνελ από το οποίο καλούνται να περάσουν οι δύο ομάδες, υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία. Η πρώτη παρουσία στα χρονικά, σε νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των δύο χωρών.

Βέβαια, ανάλογα και με το αποτέλεσμα του ματς του Βελγίου με τη Νέα Ζηλανδία, μπορούν και η Αίγυπτος, αλλά και το Ιράν, να βρεθούν στους «32»!

Οι Ιρανοί έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά με τη συμπεριφορά που έχουν αντιμετωπίσει στην κάθε τους προσπάθεια να μπουν στις ΗΠΑ από την Τιχουάνα όπου έχουν καταλύσει, ξέρουν πως απέναντι στους «Φαραώ» και τον Μο Σαλάχ θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή.

Έχουν τις ισοπαλίες απέναντι σε Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο, τη στιγμή που η Αίγυπτος είχε καταφέρει να επιβληθεί των Νεοζηλανδών και είχε κρατήσει στην ισοπαλία τον Ντε Μπρόινε και την παρέα του.

Οι Αιγύπτιοι βολεύονται και με τον βαθμό στην αναμέτρηση με το Ιράν, το οποίο έχει δει τον Ταρέμι να μένει δίχως γκολ στη διοργάνωση και ίσως αυτή που έρχεται να είναι η στιγμή όπου ο φορ του Ολυμπιακού θα πρέπει να σκοράρει.

Πιθανές ενδεκάδες:

Αίγυπτος: Σουμπίρ, Χάνι, Ιμραΐμ, Ράμπια, Φατού, Άτια, Λασίν, Ζίκο, Σαλάχ, Ασούτ, Μάρμους

Ιράν: Μπίρενβαντ, Κανάνι, Καλίλζαντε, Νεμάτι, Ρεζάιαν, Γκόντος, Εζατολάχι, Χατζισαφί, Ταρέμι, Μοέμπι, Γιαχάνμπακς

sport-fm.gr 

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World Cup 2026

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