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Μουντιάλ 2026: Η ατέλειωτη λίστα με τα ρεκόρ του Μέσι μετά το νέο σόου κόντρα στην Αυστρία

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Η ατέλειωτη λίστα με τα ρεκόρ του Μέσι μετά το νέο σόου κόντρα στην Αυστρία

O Λιονέλ Μέσι καθάρισε την Αυστρία με νέο κρεσέντο και ανέβηκε στο ποδοσφαιρικό Έβερεστ όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ του Μουντιάλ, όμως αυτό δεν ήταν το μοναδικό επίτευγμά του, με τη λίστα με τα ρεκόρ του μετά από τον αγώνα να είναι ατελείωτη.

Όσοι πίστεψαν πως ο Λιονέλ Μέσι θα πατούσε φρένο μετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου με την εθνική Αργεντινής, που αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγάλο του απωθημένο, έχουν προλάβει να διαπιστώσει στις πρώτες δύο αγωνιστικές του Μουντιάλ 2026, ότι ο Pulga έχει νικήσει τον… χρόνο.

Η πρώτη απόδειξη δόθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης όταν σημείωσε χατ-τρικ στο άνετο 3-0 επί της Αλγερίας όμως ακόμη πιο εντυπωσιακή παράσταση δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) στην δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, όταν σκόραρε δις και οδήγησε την αλμπισελέστε στο 2-0 επί της Αυστρίας και την πρόκρισή της στους 32 της διοργάνωσης και στα νοκ-άουτ παιχνίδια.

Με τα δύο αυτά γκολ ο 39χρονος σούπερ σταρ (τα κλείνει στις 24 Ιουνίου) έφτασε τα 18 γκολ σε 28 ματς Μουντιάλ με την Αργεντινή και πλέον ο πρώτος σκόρερ σε τελικές φάσεις αφήνοντας στη 2η θέση τον Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ), με τον αειθαλή επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι να μπορεί ωστόσο να καμαρώνει και για άλλα ρεκόρ μετά από το ματς με την Αυστρία.

Η λίστα με πρωταγωνιστή τον Μέσι είναι ατελείωτη:

Σκόραρε σε έκτο διαδοχικό παιχνίδι Μουντιάλ με την Αργεντινή και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των Ζιστ Φοντέν (με την Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958, στην Σουηδία) και Ζαϊρζίνιο (με την Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970, στο Μεξικό)

Έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που άρχισε Μουντιάλ με 5+ γκολ μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά από τους Στάμπιλε (5 το 1930), Κότσις (7 το 1954), Φοντέν (5 το 1958) και Κέιν (5 το 2018)

Έγινε ο πρώτος παίκτης που άνοιξε το σκορ σε 10 διαφορετικά παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου

Έφτασε ήδη τα 5 γκολ στο Μουντιάλ 2026 και έχει πετύχει περισσότερα από τις 40 εκ των 48 ομάδων που παίρνουν μέρος στο τουρνουά

Έφτασε τα 12 γκολ με την εθνική Αργεντινής σε τελικές φάσεις Μουντιάλ αφότου πάτησε τα 35 του χρόνια, περισσότερα από όσα έχουν πετύχει σε όλη την καριέρα τους σε αντίστοιχο επίπεδο οι Ανρί (6), Κριστιάνο Ρονάλντο (8), Μαραντόνα (8), Νεϊμάρ 98), Ριβάλντο (8) και Κέιν (10)

sport24.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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