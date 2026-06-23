Μουντιάλ 2026: Η ατέλειωτη λίστα με τα ρεκόρ του Μέσι μετά το νέο σόου κόντρα στην Αυστρία

Όσοι πίστεψαν πως ο Λιονέλ Μέσι θα πατούσε φρένο μετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου με την εθνική Αργεντινής, που αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγάλο του απωθημένο, έχουν προλάβει να διαπιστώσει στις πρώτες δύο αγωνιστικές του Μουντιάλ 2026, ότι ο Pulga έχει νικήσει τον… χρόνο.

Η πρώτη απόδειξη δόθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης όταν σημείωσε χατ-τρικ στο άνετο 3-0 επί της Αλγερίας όμως ακόμη πιο εντυπωσιακή παράσταση δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) στην δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου, όταν σκόραρε δις και οδήγησε την αλμπισελέστε στο 2-0 επί της Αυστρίας και την πρόκρισή της στους 32 της διοργάνωσης και στα νοκ-άουτ παιχνίδια.

Με τα δύο αυτά γκολ ο 39χρονος σούπερ σταρ (τα κλείνει στις 24 Ιουνίου) έφτασε τα 18 γκολ σε 28 ματς Μουντιάλ με την Αργεντινή και πλέον ο πρώτος σκόρερ σε τελικές φάσεις αφήνοντας στη 2η θέση τον Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ), με τον αειθαλή επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι να μπορεί ωστόσο να καμαρώνει και για άλλα ρεκόρ μετά από το ματς με την Αυστρία.

Η λίστα με πρωταγωνιστή τον Μέσι είναι ατελείωτη:

Σκόραρε σε έκτο διαδοχικό παιχνίδι Μουντιάλ με την Αργεντινή και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των Ζιστ Φοντέν (με την Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958, στην Σουηδία) και Ζαϊρζίνιο (με την Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970, στο Μεξικό)

Έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που άρχισε Μουντιάλ με 5+ γκολ μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά από τους Στάμπιλε (5 το 1930), Κότσις (7 το 1954), Φοντέν (5 το 1958) και Κέιν (5 το 2018)

Έγινε ο πρώτος παίκτης που άνοιξε το σκορ σε 10 διαφορετικά παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου

Έφτασε ήδη τα 5 γκολ στο Μουντιάλ 2026 και έχει πετύχει περισσότερα από τις 40 εκ των 48 ομάδων που παίρνουν μέρος στο τουρνουά

Έφτασε τα 12 γκολ με την εθνική Αργεντινής σε τελικές φάσεις Μουντιάλ αφότου πάτησε τα 35 του χρόνια, περισσότερα από όσα έχουν πετύχει σε όλη την καριέρα τους σε αντίστοιχο επίπεδο οι Ανρί (6), Κριστιάνο Ρονάλντο (8), Μαραντόνα (8), Νεϊμάρ 98), Ριβάλντο (8) και Κέιν (10)

Messi has scored more World Cup goals after turning 35 (12) than these players in their ENTIRE careers:



-Thierry Henry (6)

-Cristiano Ronaldo (8)

-Maradona (8)

-Neymar (8)

-Rivaldo (8)

-Harry Kane (10)



Unreal longevity 🐐 pic.twitter.com/QoNDaMZSfT — ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2026

Five World Cup goals for Lionel Messi after a brace against Austria to send Argentina into the knockout stage.



Messi has scored more goals than 40 countries at this World Cup.🎯 pic.twitter.com/03ZlXaOyG0 — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 22, 2026

Messi es el primer jugador que abre el marcador en DIEZ partidos diferentes de la Copa del Mundo:



🇦🇷 LEO MESSI - 10

🇮🇹 Vieri - 6

🇧🇷 Ronaldo - 6

🇪🇸 Villa - 6

🇵🇱 Lato - 5

🇮🇹 Paolo Rossi - 5

🇮🇹 Schillaci - 5

🇺🇾 Luis Suárez - 5

🇩🇪 Thomas Müller - 5 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

Jugadores que empezaron una Copa del Mundo con 5+ goles tras los dos primeros partidos:



🇦🇷 1930: Stábile (5)

🇭🇺 1954: Kocsis (7)

🇫🇷 1958: Fontaine (5)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2018: Harry Kane (5)

🇦🇷 2026: LEO MESSI (5) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Leo Messi encadena 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. IGUALA el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970):



🇦🇷 vs Australia (3 dic. 2022)

🇦🇷 vs Holanda (9 dic. 2022)

🇦🇷 vs Croacia (13 dic. 2022)

🇦🇷 vs… pic.twitter.com/sx45rAUSCo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

sport24.gr