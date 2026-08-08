Συγκίνησε η Μπαρτσελόνα στο αντίο της για τον Χόρχε Μέσι

Η ποδοσφαιρική «κοινότητα» αποχαιρέτησε σήμερα (08/08), ο καθένας με τον δικό του τρόπο, τον Χόρχε Μέσι, πατέρα του Αργεντίνου σούπερ σταρ, ωστόσο η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, ομάδα που μεγαλούργησε ο Λιονέλ, αναμφίβολα ξεχωρίζει και συγκινεί.

Στην ανακοίνωσή της, η Καταλανική ομάδα εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Λιονέλ, υπερτονίζοντας παράλληλα πως ο πατέρας του Χόρχε εμπιστεύτηκε την ποδοσφαιρική εκπαίδευση του γιου του στον Σύλλογο της Βαρκελώνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα που έγραψε υπέρλαμπρη ιστορία.

«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και θρύλου του συλλόγου, Λιονέλ Μέσι. Εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τον Χόρχε Μέσι για την αφοσίωσή του στον σύλλογό μας και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, αναθέτοντάς μας τα πρώτα και τα πιο ένδοξα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του γιου του, Λίο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε η Μπάρτσα.

sdna.gr