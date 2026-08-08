Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Καρέτσας κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη

Με ελληνικό στοιχείο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας ανάμεσα Άρσεναλ και Ντόρτμουντ στο Λονδίνο για το «Emirates Cup».

Από τη μια πλευρά, ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να δώσει ξανά το παρών στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα των Gunners, αλλά αυτή τη φορά θα έχει να αντιμετωπίσει έναν συμπαίκτη του στην Εθνική ως αντίπαλο.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Βεστφαλών κι ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το (ανεπίσημο) ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Εκτιμάται άλλωστε πως ο Έλληνας εξτρέμ θα πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Άρσεναλ και δεν αποκλείεται να βρεθούν παρέα με τον Χρήστο Τζόλη στον αγωνιστικό χώρο.

Θυμίζουμε πως ο Καρέτσας έλαβε φανέλα με το «19» στην πλάτη μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Ντόρτμουντ, η οποία ξόδεψε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Γκενκ.