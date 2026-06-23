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Μέσι: «Ήμουν έξαλλος με το πέναλτι, εντυπωσιακή η τροπή του αγώνα για την Αργεντινή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μέσι: «Ήμουν έξαλλος με το πέναλτι, εντυπωσιακή η τροπή του αγώνα για την Αργεντινή»

Ο «Pulga» έγραψε ιστορία με τα 18 γκολ σε Μουντιάλ, όμως μετά το 2-0 επί της Αυστρίας μόνο στο ρεκόρ δεν στάθηκε...

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λιονέλ Μέσι:

«Ήμουν έξαλλος με το πέναλτι επειδή αστόχησα και το εκτέλεσα πολύ άσχημα, ευτυχώς καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να πάρουμε το προβάδισμα. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν όλα.

Είχα ένα πέναλτι που θα μπορούσε να είχε αυξήσει τη διαφορά, αλλά αν το είχα σκοράρει, ίσως να μην είχα πετύχει τα άλλα δύο γκολ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα και με την απόδοση και την προσπάθεια της ομάδας.

Γνωρίζαμε ότι η νίκη δεν θα ερχόταν εύκολα. Κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Μας ήταν δύσκολο να έχουμε τη μεγάλη κατοχή μπάλας που θέλουμε. Είναι αλήθεια ότι δεν μας δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ήταν ένα κλειστό και έντονο παιχνίδι.

Σε ορισμένες στιγμές καταφέραμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας, όμως το σημαντικό ήταν η πρόκριση. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία, σε έναν πολύ δύσκολο και σκληρά διεκδικούμενο αγώνα, που μας δίνει ηρεμία για τη συνέχεια.

Αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο και όλα είναι πολύ έντονα και ισορροπημένα, αλλά είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε έξι βαθμούς και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ξεκινούσα έτσι. Είμαι κουρασμένος, αλλά ελπίζω να το γιορτάσω με τους συμπαίκτες μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα, αλλά είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα και με τη συμμετοχή όλων.

Δεν έχω κάποιο φαβορί για το τουρνουά. Είμαι κουρασμένος από τη σημερινή προσπάθεια και, για να είμαι ειλικρινής, μου είναι δύσκολο να σκεφτώ αυτή τη στιγμή».

sdna.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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