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Ο G.O.A.T είναι αχόρταγος, Αργεντινή παρελαύνει!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο G.O.A.T είναι αχόρταγος, Αργεντινή παρελαύνει!

Η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία στο Ντάλας και κλείδωσε την πρώτη θέση στον 10ο όμιλο, με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει και να γράφει ιστορία.

Ακόμα μια κορυφή, από τις λίγες που δεν έχει καταρρίψει, για τον Λιονέλ Μέσι, με γκολ του οποίου η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ, με τα γκολ που πέτυχε έφτασε τα 18 γκολ σε Μουντιάλ, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε και είναι o top scorer όλων των εποχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τη νίκη αυτή η «Αλμπισελέστε» κλείδωσε την πρώτη θέση του ομίλου και το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Ιορδανία έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Το ματς

Η Αργεντινή ξεκίνησε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο έκτο λεπτό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνες από Πος και Σλάγκερ, το οποίο υπέδειξε ο Αιγύπτιος διαιτητής μετά από on field review.

O Λιονέλ Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση όμως αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα άουτ, με το 0-0 να παραμένει. Η Αργεντινή συνέχισε δυνατά στο ματς, πιέζοντας για να βρει γκολ.

Εν τέλει, μετά από πολιορκία διαρκείας, βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 39ο λεπτό όταν μετά από γύρισμα του Μεντίνα από αριστερά, ο Μέσι με φοβερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου ανήκε στην Αυστρία. Στο 55ο λεπτό ο Σάμπιτσερ εκτέλεσε εξαιρετικά απευθείας φάουλ, στέλνοντας την μπάλα προς το «παραθυράκι» της εστίας, όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, απομακρύνοντας τον κίνδυνο και διατηρώντας το προβάδισμα της Αργεντινής.

Η Αργεντινή έχασε σπουδαία ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη στο 86ο λεπτό. Οι Αυστριακοί υπέπεσαν σε σοβαρό λάθος στην ανάπτυξή τους, με τον Νίκο Γκονσάλες να κλέβει την μπάλα και να φεύγει μόνος απέναντι από τον Σλάγκερ. Ο επιθετικός της «Αλμπισελέστε» πέρασε και τον Ντάνσο στην κούρσα του προς την περιοχή, όμως στο κρίσιμο τελείωμα δεν βρήκε το σουτ που ήθελε, στέλνοντας την μπάλα εκτός στόχου και χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να διαμορφώσει το 2-0.

Στο 90+5′ η Αργεντινή βρήκε το γκολ που «κλείδωσε» τη νίκη και τη μεγάλη εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι. Ο Άλβαρες βρέθηκε τετ α τετ με τον Σλάγκερ, όμως ο Αυστριακός τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Η μπάλα όμως στρώθηκε ξανά στον Μέσι, ο οποίος ακολούθησε τη φάση και με ψύχραιμο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 2-0, ολοκληρώνοντας ιδανικά ακόμη μία ιστορική βραδιά με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Αργεντινή - Αυστρία 2-0

Γκολ: 39' Μέσι, 90+5' Μέσι

Κίτρινες: 40' Πος, 76' Λάιμερ, 90+2' Παρέδες

Κόκκινες: -

Διαιτητής: Αμίν Μοχάμεντ Ομάρ (Αίγυπτος)

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο (57' Οταμέντι), Μεντίνα (82' Ταλιαφίκο), Μολίνα, Ντε Πολ (82' Παρέδες), ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα (65' Άλβαρες), Λαουτάρο Μαρτίνες (65' Γκονζάλες) και Μέσι.

Αυστρία (Ραλφ Ράγκνιγκ): Α. Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος (68' Πρας), Αλάμπα (68' Φριντλ), Ξ. Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σάμπιτζερ, Σμιντ (79' Βίμερ), Λάιμερ, Βάνερ (68' Αρναούτοβιτς) και Γκρέγκοριτς (85' Τσουκουεμέκα).

athletiko.gr 

 

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