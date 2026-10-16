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«Άγριο» κράξιμο Σλοβένων μετά την τριάρα της Ομόνοιας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν αντιμετώπισαν με τον πλέον ψύχραιμο τρόπο το άνετο πέρασμα της ομάδας του Μπεργκ από την Σλοβενία, οι οπαδοί της Τσέλιε

Αρχικά να πούμε πως η Τσέλιε δεν έκανε και το καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της χώρας ούσα στην 5η θέση της βαθμολογίας και στο -8 από την κορυφή. Σε 11 αγωνιστικές, η Τσέλιε μάζεψε 15 βαθμούς μετρώντας 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. 

Όπως φαίνεται, η βαριά εντός έδρας ήττα από την Ομόνοια, ήταν η σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι για τους οπαδούς της ομάδας που ξεσπούν κατά πάντων στα ΜΚΔ. 

Πάρα πολλοί φίλοι της Τσέλιε μιλούν με πολύ σκληρά λόγια για τους παίκτες, τον προπονητή και την διοίκηση. Γενικά το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καθόλου καλό την ώρα που την ερχόμενη Κυριακή έρχεται και το εκτός έδρας ντέρμπι με την πρωτοπόρο Μάριμπορ. 

Διαβάστε κάποια από τα σχόλια των οπαδών κάτω από την ανάρτηση για το τελικό σκορ του αγώνα με την Ομόνοια:

Ντροπή στον σύλλογο, ντροπή στην πόλη και ντροπή στους χορηγούς. Δεν θα έχετε καν 50 θεατές με ένα παιχνίδι σαν αυτό.

Αυτό δεν είναι ολόκληρη ευθύνη του προπονητή..

Διαχείριση, υπερβολικά αμειβόμενοι παίκτες, πολύ μεγάλο εγώ, καμία αρμονία αυτό που κρύβουν, μάχονται μεταξύ τους, λόγω χρημάτων και μισθών..

Και για αυτό δίνετε 45 ευρώ, 2 ώρες στο γκολ!

Καμία ιδέα, καμία ενέργεια, καμία βούληση... Ντροπή !

Ω Θεέ μου.

Πρώτα πάρτε έναν προπονητή

Χειρότερο από αγώνα σε αγώνα

αλλάξτε τον προπονητή

Καμία ιδέα, καμία βούληση, καμία ενέργεια...

 

 

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

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