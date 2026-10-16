Εξέλιξη με Μπέλιγχαμ!

Παίκτης της Ρεάλ για πολλά ακόμη χρόνια θα είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Σύμφωνα με την AS, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο, πενταετούς διάρκειας, που θα κρατήσει τον Άγγλο μέσο στην ισπανική πρωτεύουσα ως το 2031.

Ο 23χρονος άσος αποκτήθηκε έναντι 127 εκατ. ευρώ από την Ντόρτμουντ το 2023 και το τρέχον συμβόλαιό του είχε διάρκεια ως το 2028. Το νέο deal θα αυξήσει σημαντικά και τις αποδοχές του.

Ο Μπέλιγχαμ μετρά ήδη 150 συμμετοχές, 49 γκολ και 36 ασίστ με την «βασίλισσα» έχοντας ήδη κατακτήσει πέντε τίτλους: το πρωτάθλημα, το Champions League, το Διηπειρωτικό Κύπελλο, το Σούπερ Καπ Ισπανίας και το Σούπερ Καπ Ευρώπης, όλα το 2024.

sport-fm.gr