ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφουν με Μπέτις οι Ραφίνια και Ντε Γιονγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι Ραφίνια και Ντε Γιονγκ θα είναι στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπέτις στην Σεβίλλη.

Στη διάθεση του Χάνσι Φλικ επιστρέφουν οι Ραφίνια και Φρένκι Ντε Γιονγκ για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπέτις στην Σεβίλλη (19:30) για την LaLiga.

Αμφότεροι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και θα είναι στην αποστολή που αναχωρεί το απόγευμα για την Ανδαλουσία, όπου η Μπαρτσελόνα θα επιχειρήσει να κάνει το 9/9 στο πρωτάθλημα.

«Αν ρωτήσετε τον Ραφίνια, θα σου πει ότι είναι έτοιμος, αλλά κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Προπονήθηκε με την ομάδα χθες και τα πήγε καλά, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Το θετικό είναι ότι είναι διαθέσιμος», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός για τον Βραζιλιάνο φορ, ενώ για τον Ολλανδό μέσο είπε πως «… είναι έτοιμος να αγωνιστεί για μερικά λεπτά».

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nα πετύχει η ένατη απόπειρα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ετοιμάζεται για 11άδα ο Μράμπτι

ΑΕΚ

|

Category image

Η Σαραγόσα απειλεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Αντάι Μάρα στους Θάντερ

NBA

|

Category image

Το Άμπου Ντάμπι επιμένει ότι ο «τελικός» της F1 θα γίνει κανονικά

AUTO MOTO

|

Category image

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της LaLiga

La Liga

|

Category image

Απορρίφθηκε η πρώτη έφεση για την τιμωρία του Βινίσιους

La Liga

|

Category image

Απολογήθηκε αυτοπροσώπως ο Ντόρσεϊ, εμφανίστηκε μετανιωμένος

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν έχει χρόνο για απογοήτευση, μόνο για δουλειά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πάτσο αποφεύγει τις κάρτες, όπως ο διάολος το λιβάνι!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΚΟΑ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ορόσημο για την αναβάθμιση των συστημάτων CCTV σταδίων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το... βιολί του ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λύθηκε το θέμα με Μαρτίνες, διαθέσιμος ενόψει Λιντς

Premier League

|

Category image

Ο Μπέλινγχαμ ετοιμάζεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του

La Liga

|

Category image

Ο Μαρτίνες άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ!

Premier League

|

Category image

Το... ημερολόγιο ενός «Καπετάνιου»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη