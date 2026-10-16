Μπαρτσελόνα: Επιστρέφουν με Μπέτις οι Ραφίνια και Ντε Γιονγκ

Στη διάθεση του Χάνσι Φλικ επιστρέφουν οι Ραφίνια και Φρένκι Ντε Γιονγκ για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπέτις στην Σεβίλλη (19:30) για την LaLiga.

Αμφότεροι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και θα είναι στην αποστολή που αναχωρεί το απόγευμα για την Ανδαλουσία, όπου η Μπαρτσελόνα θα επιχειρήσει να κάνει το 9/9 στο πρωτάθλημα.

«Αν ρωτήσετε τον Ραφίνια, θα σου πει ότι είναι έτοιμος, αλλά κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Προπονήθηκε με την ομάδα χθες και τα πήγε καλά, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Το θετικό είναι ότι είναι διαθέσιμος», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός για τον Βραζιλιάνο φορ, ενώ για τον Ολλανδό μέσο είπε πως «… είναι έτοιμος να αγωνιστεί για μερικά λεπτά».

sport-fm.gr