Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας του Champions League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Μπαρτσελόνα έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα, επικρατώντας 5-1 της Φέγενορντ στο «Καμπ Νου», ενώ η Στουτγκάρδη νίκησε 3-1 τη Βίκινγκ, με τον Ντεμίροβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ σε μόλις 12 λεπτά.

Στα βραδινά παιχνίδια, η Λίβερπουλ έκανε ανατροπή απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και πήρε τη νίκη με 2-1 στο Άνφιλντ, ξεκινώντας με το δεξί την ευρωπαϊκή της πορεία και χαρίζοντας στον Άντονι Ιραόλα ιδανικό ντεμπούτο στο Champions League.

Με εμφατικό τρόπο μπήκε στη διοργάνωση και η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ η Άρσεναλ πήρε σημαντικό διπλό στη Νάπολι με 1-0.

Τέλος, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε 3-1 της Γαλατασαράι, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη θέαμα και δυνατές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3

(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0

(21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

(14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

(53' αυτ. Βέιγκα, 80', 85' πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3' αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

(47', 90'+1' Χάαλαντ)

Λιλ - Μπέτις 2-3

(12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33', 49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 5-1

(3', 57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεζούς - 82' Στάιν)

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 3-1

(20', 26', 32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

(17', 23' Ντεμπελέ, 31', 47', 57' Φεράν Τόρες, 87' Φαμπιάν Ρουίθ - 59' Καμαρά)

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(40' Σομποσλάι, 50' ΜακΆλιστερ - 17' Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 3-1

(27', 63' Κατάμο, 57' Σουάρεζ - 5' Τορέιρα)

Νάπολι - Άρσεναλ 0-1

(75' Έντεγκαρντ)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 Λανς-Σπόρτινγκ

19:45 Σαμπάχ-Σλάβις Πράγας

22:00 Άρσεναλ-Λιλ

22:00 Ατλέτικο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Γαλατασαράι-Μπαρτσελόνα

22:00 Ίντερ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Λειψία-Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ-Μπάγερν

22:00 Βιγιαρεάλ-Νάπολι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ-Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ-Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα-Ρεάλ

22:00 Άστον Βίλα-Φενέρμπαχτσε

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις-Πόρτο

22:00 Σαχτάρ-ΑΕΚ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγκάρδη

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