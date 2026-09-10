Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας της πρεμιέρας του Champions League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΓΗΠΕΔΟ
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Η δεύτερη ημέρα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με μεγάλα σκορ, περιπάτους των Μπάρτσα και Παρί και σημαντικές νίκες για Λίβερπουλ και Άρσεναλ.
Η Μπαρτσελόνα έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα, επικρατώντας 5-1 της Φέγενορντ στο «Καμπ Νου», ενώ η Στουτγκάρδη νίκησε 3-1 τη Βίκινγκ, με τον Ντεμίροβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ σε μόλις 12 λεπτά.
Στα βραδινά παιχνίδια, η Λίβερπουλ έκανε ανατροπή απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και πήρε τη νίκη με 2-1 στο Άνφιλντ, ξεκινώντας με το δεξί την ευρωπαϊκή της πορεία και χαρίζοντας στον Άντονι Ιραόλα ιδανικό ντεμπούτο στο Champions League.
Με εμφατικό τρόπο μπήκε στη διοργάνωση και η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ η Άρσεναλ πήρε σημαντικό διπλό στη Νάπολι με 1-0.
Τέλος, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε 3-1 της Γαλατασαράι, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη θέαμα και δυνατές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3
(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)
ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0
(21' Μαρίν)
Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1
(14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)
Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2
(53' αυτ. Βέιγκα, 80', 85' πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3' αυτ. Γκιρασί)
Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2
(47', 90'+1' Χάαλαντ)
Λιλ - Μπέτις 2-3
(12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33', 49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 5-1
(3', 57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεζούς - 82' Στάιν)
Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 3-1
(20', 26', 32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)
Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1
(17', 23' Ντεμπελέ, 31', 47', 57' Φεράν Τόρες, 87' Φαμπιάν Ρουίθ - 59' Καμαρά)
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
(40' Σομποσλάι, 50' ΜακΆλιστερ - 17' Γιορέντε)
Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 3-1
(27', 63' Κατάμο, 57' Σουάρεζ - 5' Τορέιρα)
Νάπολι - Άρσεναλ 0-1
(75' Έντεγκαρντ)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
19:45 Λανς-Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ-Σλάβις Πράγας
22:00 Άρσεναλ-Λιλ
22:00 Ατλέτικο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Γαλατασαράι-Μπαρτσελόνα
22:00 Ίντερ-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Λειψία-Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ-Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ-Νάπολι
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
19:45 Φέγενορντ-Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ-Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα-Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα-Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις-Πόρτο
22:00 Σαχτάρ-ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγκάρδη
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