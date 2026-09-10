Με έξι ματς ολοκληρώνεται η πρεμιέρα στην League Phase του Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
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Με έξι αναμετρήσεις όλοκληρώνεται απόψε (10/9) η πρεμιέρα στην League Phase του Champions League
Η «σταχτοπούτα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, Κόμο του Τάσου Δουβίκα, θα φιλοξενήσει την Λειψία σε μία «ανοικτή» αναμέτρηση, ενώ η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, έχει δύσκολο έργο στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την Φενερμπαχτσέ.
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45 Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 19:45 Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00 Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00 Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 22:00 Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00