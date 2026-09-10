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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Φενέρμπαχτσε – Ρόμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Για τη Φενέρμπαχτσε η αναμέτρηση σηματοδοτεί την επιστροφή στην κυρίως φάση του Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2008/09, ενώ οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

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Με μία δυνατή αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Champions League Φενέρμπαχτσε και Ρόμα. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 19:45, στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση, με στόχο να μπουν με το δεξί στη νέα ευρωπαϊκή τους διαδρομή.

Για τη Φενέρμπαχτσε η αναμέτρηση σηματοδοτεί την επιστροφή στην κυρίως φάση του Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2008/09, ενώ οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για το σημερινό παιχνίδι, με τη Ρόμα να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο 2.18. Η επικράτηση της Φενέρμπαχτσε προσφέρεται στο 3.30, ενώ η ισοπαλία δίνεται στο 3.45.

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Πέραν του τελικού αποτελέσματος, διαθέσιμες είναι επιλογές για Over/Under, παίκτες, κόρνερ, κάρτες, στατιστικά, γκολ, ημίχρονο και ειδικά στοιχήματα, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας συνδυαστικών επιλογών μέσω Bet Builder.

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Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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