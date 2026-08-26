ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θεοχάρους: «Όλοι είναι έτοιμοι για Ντιναμό Σίτι, δεν θα ενημερώνουμε για τραυματισμούς που δεν είναι σοβαροί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θεοχάρους: «Όλοι είναι έτοιμοι για Ντιναμό Σίτι, δεν θα ενημερώνουμε για τραυματισμούς που δεν είναι σοβαροί»

Ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Χάρης Θεοχάρους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κρίσιμο επαναληπτικό με την Ντιναμό Σίτι, τα αγωνιστικά δεδομένα και το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Πάφος σε επιπλέον κινήσεις. 

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για το παιχνίδι με την Ντιναμό Σίτι: «Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί όπως σε κάθε Ευρωπαϊκό αγώνα, να μην αφήσουμε οποιαδήποτε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα να πιστέψει στην πρόκριση και να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι ή Τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Ευρωπαϊκή League Phase».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Η Πάφος την φετινή χρονιά δεν θα μπει στην διαδικασία να έχει ιατρικό ανακοινωθέν, μόνο σε περιπτώσεις που θα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Από’ κει και πέρα όταν υπάρχουν μικροί τραυματισμοί δεν θα μπαίνουμε στην διαδικασία να ενημερώνουμε για το πόσο καιρό θα είναι εκτός. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για μάχη για το αυριανό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε στο ποιοι ποδοσφαιριστές είναι τραυματίες, εκτός εάν έχουμε μεγάλους τραυματισμούς, όπως στην περίπτωση του Ζάζα».

Για παρουσία κόσμου ενόψει του αυριανού αγώνα: «Η προπώληση είναι σχετικά καλή, περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι πιο σημαντικό παιχνίδι από την Σάλτζμπουργκ και ζητούμε από τον κόσμο μας να το καταλάβει και να στηρίξει την ομάδα για να μπει για τρίτη συνεχόμενη φορά στην League Phase.»

Για τον Γιοράμ Ζαγκέ: «Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, έχει παραστάσεις και στην Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι κάποιος ο οποίος θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά την ομάδα, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας και θα βοηθήσει αρκετά και να φέρει τον ανταγωνισμό για την θέση. Είναι ένας μοντέρνος οπισθοφύλακας, είναι γρήγορος, έχει αρκετά παρόμοια στοιχεία με τον Μπρούνο».

Αν θα υπάρξει άλλη μεταγραφή: «Είμαστε πολύ προσεκτικοί, κάναμε κάποιες κινήσεις. Βλέπουμε το που θέλουμε ενίσχυση και ανάλογα με τις υποχρεώσεις μας θα παρθούν οι αποφάσεις. Υπάρχουν οι στόχοι, είναι οριοθετημένοι και θα αλλάξουν ανάλογα. Όμως θέλουμε ενίσχυση, θεωρώ ότι θα κάνουμε κάποιες μεταγραφές, θα δούμε στην συνέχεια. Εάν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε στο υφιστάμενο ρόστερ δεν θα προβούμε σε προσθήκες».

Αν υπάρχουν προτάσεις: «Έχουμε προτάσεις για διάφορους ποδοσφαιριστές, αλλά για την ώρα δεν έχουν ικανοποιήσει τα θέλω της ομάδας, είμαστε ανοικτοί αν έρθει μία ελκυστική πρόταση στο τραπέζι και θέλει και ο ίδιος ποδοσφαιριστής δεν θα διστάσουμε να τον παραχωρήσουμε και να προβούμε σε άλλη προσθήκη».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για εντεκαδάτος ο Κωνσταντέλιας

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πάει για Ισμαΐλα Σαρ η Λίβερπουλ!

Premier League

|

Category image

Ο άγνωστος κανόνας της UEFA που απαγορεύει ένα νέο Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πρώτοι ορισμοί διαιτητών της νέας σεζόν

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κ. Ερχιουμάν

Απόψεις

|

Category image

Άλλαξε άποψη ο Ουζόχο

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Άμεσες οι εξελίξεις για Έντσο!

Premier League

|

Category image

Η Σίτι ανακοίνωσε τον Μπουαντί και τον έκανε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λιλ!

Premier League

|

Category image

Ντύνει τον Λούζα στα πράσινα ο Παναθηναϊκός - Προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ!

Super League

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Την Πέμπτη στην Αγγλία ο Άλαν – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Premier League

|

Category image

Σα Πίντο για Ντιναμό Σίτι: «Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό γκολ, αύριο θα νικήσουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

La Liga

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Γνωρίζω τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο με ενέργεια και πάθος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στόχος μας το κάτι παραπάνω με προκρίσεις» το μήνυμα του Νίκου Νικολάου στους νεαρούς διεθνείς μας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Έρχιουρμαν για Barcelona: Οι διεθνείς εκδηλώσεις στα κατεχόμενα δεν σημαίνουν αναγνώριση της «τδβκ», όπως ούτε η συμμετοχή στην Τουρκία αναγνωρίζει την ΚΔ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη