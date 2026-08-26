Θεοχάρους: «Όλοι είναι έτοιμοι για Ντιναμό Σίτι, δεν θα ενημερώνουμε για τραυματισμούς που δεν είναι σοβαροί»

Ο Χάρης Θεοχάρους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κρίσιμο επαναληπτικό με την Ντιναμό Σίτι, τα αγωνιστικά δεδομένα και το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Πάφος σε επιπλέον κινήσεις.

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Για το παιχνίδι με την Ντιναμό Σίτι: «Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί όπως σε κάθε Ευρωπαϊκό αγώνα, να μην αφήσουμε οποιαδήποτε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα να πιστέψει στην πρόκριση και να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι ή Τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Ευρωπαϊκή League Phase».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Η Πάφος την φετινή χρονιά δεν θα μπει στην διαδικασία να έχει ιατρικό ανακοινωθέν, μόνο σε περιπτώσεις που θα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Από’ κει και πέρα όταν υπάρχουν μικροί τραυματισμοί δεν θα μπαίνουμε στην διαδικασία να ενημερώνουμε για το πόσο καιρό θα είναι εκτός. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για μάχη για το αυριανό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε στο ποιοι ποδοσφαιριστές είναι τραυματίες, εκτός εάν έχουμε μεγάλους τραυματισμούς, όπως στην περίπτωση του Ζάζα».

Για παρουσία κόσμου ενόψει του αυριανού αγώνα: «Η προπώληση είναι σχετικά καλή, περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι πιο σημαντικό παιχνίδι από την Σάλτζμπουργκ και ζητούμε από τον κόσμο μας να το καταλάβει και να στηρίξει την ομάδα για να μπει για τρίτη συνεχόμενη φορά στην League Phase.»

Για τον Γιοράμ Ζαγκέ: «Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, έχει παραστάσεις και στην Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι κάποιος ο οποίος θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά την ομάδα, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας και θα βοηθήσει αρκετά και να φέρει τον ανταγωνισμό για την θέση. Είναι ένας μοντέρνος οπισθοφύλακας, είναι γρήγορος, έχει αρκετά παρόμοια στοιχεία με τον Μπρούνο».

Αν θα υπάρξει άλλη μεταγραφή: «Είμαστε πολύ προσεκτικοί, κάναμε κάποιες κινήσεις. Βλέπουμε το που θέλουμε ενίσχυση και ανάλογα με τις υποχρεώσεις μας θα παρθούν οι αποφάσεις. Υπάρχουν οι στόχοι, είναι οριοθετημένοι και θα αλλάξουν ανάλογα. Όμως θέλουμε ενίσχυση, θεωρώ ότι θα κάνουμε κάποιες μεταγραφές, θα δούμε στην συνέχεια. Εάν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε στο υφιστάμενο ρόστερ δεν θα προβούμε σε προσθήκες».

Αν υπάρχουν προτάσεις: «Έχουμε προτάσεις για διάφορους ποδοσφαιριστές, αλλά για την ώρα δεν έχουν ικανοποιήσει τα θέλω της ομάδας, είμαστε ανοικτοί αν έρθει μία ελκυστική πρόταση στο τραπέζι και θέλει και ο ίδιος ποδοσφαιριστής δεν θα διστάσουμε να τον παραχωρήσουμε και να προβούμε σε άλλη προσθήκη».