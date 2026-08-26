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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

Προβάδισμα δίνουν οι αποδόσεις στην ΑΕΚ και στη μάχη της πρόκρισης. Η πρόκριση της ελληνικής ομάδας προσφέρεται στο 1.27, ενώ η Λέφσκι Σόφιας βρίσκεται στα 3.75.

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Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον στρέφεται στην ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται απόψε τη Λέφσκι Σόφιας στις 22:00, στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα. Με την πρόκριση να παραμένει ανοικτή, η Stoiximan προσφέρει πληθώρα αγορών και ανταγωνιστικών αποδόσεων για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, με την απόδοσή της στο τελικό αποτέλεσμα να βρίσκεται από τη Stoiximan στο 1.57. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.95, ενώ η νίκη της Λέφσκι Σόφιας στα 6.20.

Προβάδισμα δίνουν οι αποδόσεις στην ΑΕΚ και στη μάχη της πρόκρισης. Η πρόκριση της ελληνικής ομάδας προσφέρεται στο 1.27, ενώ η Λέφσκι Σόφιας βρίσκεται στα 3.75.

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Περισσότερες επιλογές προσφέρει η αγορά για τον τρόπο πρόκρισης. Η ΑΕΚ προσφέρεται στο 1.55 για να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια, στα 9.25 στην παράταση και στα 13.00 στη διαδικασία των πέναλτι. Η Λέφσκι Σόφιας βρίσκεται στα 5.80 για πρόκριση στην κανονική διάρκεια, στα 25.00 στην παράταση και στα 13.00 στα πέναλτι.

Ανταγωνιστικές αποδόσεις συναντάμε και στις ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στα 3.15, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά για το χρονικό σημείο του πρώτου γκολ. Το πρώτο γκολ μέχρι και το 27:59 προσφέρεται στα 2.05, ενώ το πρώτο γκολ μετά το 28:00 βρίσκεται στα 2.02. Το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ προσφέρεται στα 8.25.

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Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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