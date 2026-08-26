Κλείνουν οι τελευταίες θέσεις για τη League Phase - Οι 32 ομάδες που βρίσκονται ήδη εκεί

Απόψε διεξάγονται τέσσερις ρεβάνς των Play Off που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του Champions League, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αγιά Σοφιά» τη Λέφσκι Σόφιας στις 22:00, καθώς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, η «Ένωση» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να προκριθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έπειτα από οκτώ χρόνια.

Την ίδια ώρα, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ταξιδεύει στη Νορβηγία για τον αγώνα κόντρα στη Βίκινγκ και μένει να δούμε ποια θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase το Champions League, έπειτα από το 2-2 στην Κροατία.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση της Λυών με τη Φενέρμπαχτσε στη Γαλλία, εκεί που όλα τα σενάρια είναι πιθανά, με το 1-1 του πρώτου ματς να επιτρέπει και στους δύο συλλόγους να… ονειρεύονται.

Ακόμα ένα παιχνίδι που όλα είναι ανοικτά, είναι εκείνο της Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Σλοβενία, εκεί που τα πράγματα βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, λόγω της ισοπαλίας και το 1-1 της Σλοβακίας.

Όλοι οι αγώνες σήμερα διεξάγονται στις 22:00.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs

Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2

Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0

ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)

26/08/26, 22:00 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

26/08/26, 22:00 Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας

26/08/26, 22:00 Λιόν – Φενέρμπαχτσε

26/08/26, 22:00 Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Οι 32 ομάδες που πήραν εισιτήριο για την League Phase

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)

Pot 4

ΛΑΣΚ (Αυστρία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

sdna.gr