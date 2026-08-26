ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνουν οι τελευταίες θέσεις για τη League Phase - Οι 32 ομάδες που βρίσκονται ήδη εκεί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κλείνουν οι τελευταίες θέσεις για τη League Phase - Οι 32 ομάδες που βρίσκονται ήδη εκεί

Τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League κρίνονται σήμερα, για να συμπληρωθούν οι 36 ομάδες της κλήρωσης της Πέμπτης.

Απόψε διεξάγονται τέσσερις ρεβάνς των Play Off που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του Champions League, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αγιά Σοφιά» τη Λέφσκι Σόφιας στις 22:00, καθώς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, η «Ένωση» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να προκριθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έπειτα από οκτώ χρόνια.

Την ίδια ώρα, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ταξιδεύει στη Νορβηγία για τον αγώνα κόντρα στη Βίκινγκ και μένει να δούμε ποια θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase το Champions League, έπειτα από το 2-2 στην Κροατία.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση της Λυών με τη Φενέρμπαχτσε στη Γαλλία, εκεί που όλα τα σενάρια είναι πιθανά, με το 1-1 του πρώτου ματς να επιτρέπει και στους δύο συλλόγους να… ονειρεύονται.

Ακόμα ένα παιχνίδι που όλα είναι ανοικτά, είναι εκείνο της Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Σλοβενία, εκεί που τα πράγματα βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία, λόγω της ισοπαλίας και το 1-1 της Σλοβακίας.

Όλοι οι αγώνες σήμερα διεξάγονται στις 22:00.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs

Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2

Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0

ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)

26/08/26, 22:00 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

26/08/26, 22:00 Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας

26/08/26, 22:00 Λιόν – Φενέρμπαχτσε

26/08/26, 22:00 Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Οι 32 ομάδες που πήραν εισιτήριο για την League Phase

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)

Pot 4

ΛΑΣΚ (Αυστρία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για εντεκαδάτος ο Κωνσταντέλιας

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πάει για Ισμαΐλα Σαρ η Λίβερπουλ!

Premier League

|

Category image

Ο άγνωστος κανόνας της UEFA που απαγορεύει ένα νέο Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πρώτοι ορισμοί διαιτητών της νέας σεζόν

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κ. Ερχιουμάν

Απόψεις

|

Category image

Άλλαξε άποψη ο Ουζόχο

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Άμεσες οι εξελίξεις για Έντσο!

Premier League

|

Category image

Η Σίτι ανακοίνωσε τον Μπουαντί και τον έκανε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λιλ!

Premier League

|

Category image

Ντύνει τον Λούζα στα πράσινα ο Παναθηναϊκός - Προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ!

Super League

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Την Πέμπτη στην Αγγλία ο Άλαν – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Premier League

|

Category image

Σα Πίντο για Ντιναμό Σίτι: «Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό γκολ, αύριο θα νικήσουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

La Liga

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Γνωρίζω τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο με ενέργεια και πάθος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στόχος μας το κάτι παραπάνω με προκρίσεις» το μήνυμα του Νίκου Νικολάου στους νεαρούς διεθνείς μας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Έρχιουρμαν για Barcelona: Οι διεθνείς εκδηλώσεις στα κατεχόμενα δεν σημαίνουν αναγνώριση της «τδβκ», όπως ούτε η συμμετοχή στην Τουρκία αναγνωρίζει την ΚΔ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη