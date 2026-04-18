Άλωσε το Ούντινε με οδηγό Στρεφέτσα και καθάρισε με την παραμονή η Πάρμα!

Με ασίστ του φορμαρισμένου Γκάμπριελ Στρεφέτσα, η Πάρμα πήρε μεγάλο διπλό (1-0) στην έδρα της Ουντινέζε και πλέον ξέφυγε στο +12 από την επικίνδυνη ζώνη!

Μεγάλη νίκη με σκορ 1-0 πήρε η Πάρμα στην έδρα της Ουντινέζε στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Serie A και έτσι καθάρισε με την υπόθεση παραμονής στην πρώτη κατηγορία!

Κι αυτό διότι ανέβηκε στη 12η θέση με 39 βαθμούς και ξέφυγε στο +12 από την επικίνδυνη ζώνη και τη 18η Λέτσε (27β.). Από την άλλη, οι ηττημένοι έπεσαν στην 11η θέση με 43 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Γκάμπριελ Στρεφέτσα, που μετά το γκολ του κόντρα στη Νάπολι μοίρασε την ασίστ στο 51' στον Ελφέγκε για το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο Ούντινε.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο 2-1

(42' Βολπάτο, 44' Ενζολά - 45'+2' Παζ)

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

(52' Τουράμ, 56' Μπαρέλα, 90'+2' Ζιελίνσκι)

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα 0-1

(51' Ελφέγκε)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)

 

 

