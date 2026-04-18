Πάγωσε το St. James's Park και βλέπει Ευρώπη η Μπόρνμουθ - Νίκη παραμονής για τη Λιντς

Η Μπόρνμουθ έφυγε με «διπλό» από την έδρα της Νιούκαστλ (1-2) και βλέπει... Ευρώπη, ενώ η Λιντς νίκησε 3-0 τη θλιβερή Γουλβς και έκανε ισχυρό βήμα παραμονής.

Θέλει Ευρώπη και το δείχνει η Μπόρνμουθ! Τα «κεράσια» νίκησαν 2-1 τη Νιούκαστλ στο «St. James's Park» για την 33η αγωνιστική της Premier League, συνεχίζοντας την εξαιρετική της πορεία στη φετινή σεζόν!

Πλέον, η Μπόρνμουθ έφτασε στους 48 βαθμούς και ισοβαθμεί στην 6η θέση μαζί με Μπρέντφορντ και Τσέλσι (που έχει ματς λιγότερο). Από την άλλη, οι απογοητευτικές «καρακάξες» έμειναν στους 42 βαθμούς και στη 14η θέση.

Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Μάρκους Ταβερνιέρ (32') και Αντριέν Τρουφέ (85'), ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει στο 68' ο Γουίλ Οσούλα.

Στο άλλο ματς που έλαβε χώρα ταυτόχρονα, η Λιντς ήταν σαρωτική απέναντι στη θλιβερή Γουλβς και τη διέλυσε με σκορ 3-0, κάνοντας ένα ισχυρό βήμα παραμονής και σπρώχνοντας τους «λύκους» ακόμη πιο κοντά στον... γκρεμό.

Πράγματι, τα «παγώνια» έχουν πλέον 39 βαθμούς και βρίσκονται στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη. Αντίθετα, η Γουλβς έμεινε στους 17 και την τελευταία θέση, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υποβιβαστούν και μαθηματικά όταν ολοκληρωθεί η αγωνιστική!

Οι νικητές ήταν ανώτεροι και καθάρισαν το ματς από νωρίς με Τζάστιν Τζέιμς (18') και Νόα Όκαφορ (20'), ενώ το... κερασάκι έβαλε ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν στις καθυστερήσεις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0

(18' Τζάστιν, 20' Όκαφορ, 90'+5' Κάλβερτ-Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2

(68' Οσούλα - 32' Ταβερνιέρ, 85' Τρουφέρ)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

 

 

