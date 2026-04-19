Μία νίκη σ΄ένα ματς 12 λεπτών!

Μία νίκη σ΄ένα ματς 12 λεπτών!

Η Ομόνοια κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ για πρώτη φορά την εφετινή σεζόν στο κατάλληλο σημείο, στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι στα Πλέι Οφ.

Η Ομόνοια κατάφερε να «κλειδώσει» την νίκη πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Οι πράσινοι, παίρνοντας τεράστια ώθηση από τον κόσμο τους που κατέκλεισε και τις τρεις κερκίδες του ΓΣΠ, μπήκε φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο πιέζοντας όλες τις μπάλες, ειδικά όταν οι κεντρικοί αμυντικοί των γαλαζοκίτρινων προσπαθούσαν να πάρουν την πρωτβουλία των κινήσεων. Το πρώτο γκολ ήρθε μόλις στο 7ο λεπτό με τον συνήθη ύποπτο! Ο Ράιαν Μαέ είναι κίνδυνος «θάνατος» (και) στον χώρο δείχνοντας το για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Βελγομαροκινός κινήθηκε ταχύτατα ανάμεσα στις γραμμές του ΑΠΟΕΛ, κατέβασε άψογα την μπάλα από την μεταβίβαση του Εβάντρο και έκανε το 1-0. Οι δύο τους άλλαξαν ρόλους πέντε λεπτά αργότερα με τον Εβάντρο να διαμορφώνει το 2-0 με πλασέ εντός περιοχής. Ουσιαστικά σε εκείνο το χρονικό σημείο, το ματς τέλειωσε. Πριν καν αρχίσει!

ψ.

