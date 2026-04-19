Ματς τίτλου στο «Έτιχαντ»

Τεράστια μέρα σήμερα, πολύ σημαντικό ματς που κρίνει ένα πρωτάθλημα. Το «Έτιχαντ» το έχει ζήσει ξανά, πριν από 14 ολόκληρα χρόνια. Τότε, η κατάληξη είχε χαροποιήσει τη Μάντσεστερ Σίτι. Τώρα τα πράγματα, είναι λίγο… αλλιώς. Η Άρσεναλ είναι στο +6, με αγώνα περισσότερο ακι ψάχνει μια νίκη που θα της «κλειδώσει» σχεδόν, το πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι «πολίτες» ψάχνουν τον δικό τους… Αγκουέρο, για να τους σώσει ξανά!

«Μάχη» τίτλου στο «Έτιχαντ», με τις Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, να τα δίνουν όλα, για το πρωτάθλημα. Οι «κανονιέρηδες», με νίκη, αγγίζουν την Premier League, ενώ οι «πολίτες» με δική τους επικράτηση μειώνουν στο -3, έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο. Ματς που θα κρίνει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, όπως είχε γίνει πριν από 14 χρόνια! Τότε, οι γηπεδούχοι είχαν την τύχη να δουν ένα από τα καλύτερα φινάλε στην ιστορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Τώρα, ελπίζουν να το… ξαναδούν.

Προφανώς και μιλάμε, για την ιστορική αναμέτρηση της Σίτι με την ΚΠΡ, σε μια σεζόν που οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ πήγαιναν χέρι – χέρι για τον τίτλο. Η ΚΠΡ πάλευε για την παραμονή της, ενώ οι «πολίτες» ήθελαν τη νίκη, καθώς αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδιζε, θα έχανε το πρωτάθλημα.

Όποτε δεν υπήρχε καμία ελπίδα με απώλεια βαθμών. Στην ισοβαθμία η Σίτι υπερτερούσε, όποτε με νίκη έπαιρνε και το πρωτάθλημα.

Η ΚΠΡ έκανε ένα φανταστικό ματς για 90 λεπτά. Ήταν μπροστά με 2-1, κάνοντας μάλιστα και ανατροπή. Είχαν ανοίξει το σκορ οι γηπεδούχοι με τον Ζαμπαλέτα, αλλά δέχτηκαν στη συνέχεια δύο γκολ με σκόρερ τους Τζιμπρίλ Σισέ και Τζέιμι Μάκι.

Ο χρόνος των καθυστερήσεων είχε φτάσει και η Σίτι έψαχνε ένα θαύμα, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν κερδίσει. Η αρχή έγινε στο 90+2, όταν ο Τζέκο εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Νταβίντ Σίλβα, για να ισοφαρίσει σε 2-2!

Μένουν πολύ λίγα λεπτά, οι γηπεδούχοι ψάχνουν μία φάση.

Τέτοιες στιγμές, απαιτούν και μεγάλες προσωπικότητες. Ο Αγκουέρο ήταν εκεί, έκανε την κίνηση, πήρε την μπάλα από τον Μπαλοτέλι και με έξοχο τελείωμα, έκανε το 3-2 στο 90+4 και όλα τα άλλα, είναι ιστορία.

Το «θρυλικό»: «Αγκουεροοοοοοο» ήχησε στα αυτιά όλων και η Μάντσεστερ Σίτι ήταν πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά το 1968! Παρότι είχε 89 βαθμούς, όσους και η Γιουνάιτεντ, υπερίσχυσε στην ισοβαθμία!

Ένα παρόμοιο απόγευμα ψάχνει και σήμερα η ομάδα του Πεπ, η οποία μπορεί να μην έχει Αγκουέρο, όμως διαθέτει παίκτες που κάνουν τη διαφορά και είναι έτοιμοι να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή, εκθρονίζοντας την Άρσεναλ.

Σέντρα στις 18:30 στο «Έτιχαντ»!

