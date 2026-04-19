Μετά τον Σεμέδο πάει και αυτός;

Ο Ράιαν Μαέ διανύει μία από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του, βάζοντας δυναμικά το όνομά του στη συζήτηση για την τελική αποστολή της εθνικής Μαρόκου ενόψει Μουντιάλ. Με σχεδόν ένα γκολ ανά αγώνα και συνολικά πάνω από 20 συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ), ο Μαροκινός δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, αποτελώντας σταθερή απειλή μέσα στην περιοχή.

Η φετινή του εικόνα δεν περνά απαρατήρητη. Ο Μμαέ παρουσιάζεται πιο ώριμος, πιο αποτελεσματικός και με σαφώς βελτιωμένα τελειώματα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Σε ένα πρωτάθλημα όπως το κυπριακό, μπορεί η προβολή να μην είναι η ίδια με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως η συνέπεια και η ευχέρεια στο σκοράρισμα παραμένουν στοιχεία που δύσκολα αγνοούνται.

Παρόλα αυτά, ο ανταγωνισμός στην επίθεση της εθνικής Μαρόκου είναι ιδιαίτερα έντονος. Παίκτες όπως ο Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Σουφιάν Ραχίμι διαθέτουν παραστάσεις από κορυφαίο επίπεδο και έχουν ήδη σημαντικό ρόλο στο ρόστερ. Αυτό καθιστά την είσοδο στην τελική λίστα ιδιαίτερα απαιτητική υπόθεση.

Ωστόσο, ο Μμαέ έχει κάποια χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν. Πρόκειται για έναν καθαρό φορ περιοχής, με ένστικτο στο γκολ και ικανότητα να τελειώνει φάσεις με λίγες επαφές. Επιπλέον, έχει ήδη εμπειρία με την εθνική ομάδα, γεγονός που του δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές.

Αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος της σεζόν, είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Μπορεί να μην αποτελεί την πρώτη επιλογή στην επίθεση, όμως ως λύση από τον πάγκο, προσφέρει στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα.

Αντρέας Πολυκάρπου