ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτο με Τότεναμ, υπέστη σοκ στο 90+5' και ο υποβιβασμός πλησιάζει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα έδειχναν ότι για πρώτη φορά μετά τις 28 Δεκεμβρίου, η Τότεναμ θα πανηγύριζε νίκη στην Premier League και θα έπαιρνε την ανάσα αλλά και την ώθηση που ψάχνει. Ωστόσο, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (μπήκε στο 82') σόκαρε την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90+5' και άφησε τους Spurs στη 18η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από τη σωτηρία με ματς περισσότερο...

Όλα έδειχναν πως το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν απότομα λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 39’, ο Σίμονς βρήκε τον Πόρο μέσα στην περιοχή και εκείνος άνοιξε το σκορ με ωραία κεφαλιά, με τους Λονδρέζους να αγγίζουν αμέσως μετά το 2-0 αλλά τον Ολλανδό να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από πλεονεκτική θέση. Και αφού δεν έγινε αυτό, οι Γλάροι κατάφεραν να φτάσουν εκείνοι στο γκολ, καθώς στο 45+3’, ο Μιτόμα τελείωσε τη φάση με τρομερό σουτ μετά την μπαλιά του Γκρος και επανέφερε την ισορροπία!

Παρά το τρομερό φινάλε στο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν πιο ισορροπημένες στο δεύτερο, με τις ευκαιρίες να είναι λιγοστές. Στο 68’, ο Φερμπρούχεν σταμάτησε το σουτ του Παλίνια όμως εννέα λεπτά αργότερα δεν είχε απάντηση στο τρομερό σουτ του Σίμονς, που έκανε το 2-1 και έδωσε το προβάδισμα στους Spurs. Όλα έδειχναν πως το σερί θα έσπαγε, όμως στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντάνσο έχασε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Φαν Χέκε βρήκε τον Ρούτερ, που... τέζαρε την Τότεναμ κάνοντας το 2-2.

 

Πηγή: gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη