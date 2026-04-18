Απίστευτο με Τότεναμ, υπέστη σοκ στο 90+5' και ο υποβιβασμός πλησιάζει

Όλα έδειχναν ότι για πρώτη φορά μετά τις 28 Δεκεμβρίου, η Τότεναμ θα πανηγύριζε νίκη στην Premier League και θα έπαιρνε την ανάσα αλλά και την ώθηση που ψάχνει. Ωστόσο, η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (μπήκε στο 82') σόκαρε την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90+5' και άφησε τους Spurs στη 18η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από τη σωτηρία με ματς περισσότερο...

Όλα έδειχναν πως το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν απότομα λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 39’, ο Σίμονς βρήκε τον Πόρο μέσα στην περιοχή και εκείνος άνοιξε το σκορ με ωραία κεφαλιά, με τους Λονδρέζους να αγγίζουν αμέσως μετά το 2-0 αλλά τον Ολλανδό να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από πλεονεκτική θέση. Και αφού δεν έγινε αυτό, οι Γλάροι κατάφεραν να φτάσουν εκείνοι στο γκολ, καθώς στο 45+3’, ο Μιτόμα τελείωσε τη φάση με τρομερό σουτ μετά την μπαλιά του Γκρος και επανέφερε την ισορροπία!

Παρά το τρομερό φινάλε στο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν πιο ισορροπημένες στο δεύτερο, με τις ευκαιρίες να είναι λιγοστές. Στο 68’, ο Φερμπρούχεν σταμάτησε το σουτ του Παλίνια όμως εννέα λεπτά αργότερα δεν είχε απάντηση στο τρομερό σουτ του Σίμονς, που έκανε το 2-1 και έδωσε το προβάδισμα στους Spurs. Όλα έδειχναν πως το σερί θα έσπαγε, όμως στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντάνσο έχασε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Φαν Χέκε βρήκε τον Ρούτερ, που... τέζαρε την Τότεναμ κάνοντας το 2-2.

