Αρτέτα για την ήττα σοκ από την Μπόρνμουθ: «Μπουνιά στο πρόσωπο»

Ο τεχνικός της Άρσεναλ ωστόσο, τόνισε ότι η ομάδα του παραμένει σε καλό δρόμο για την Premier League και το Champions League.

Η Άρσεναλ, με την απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Μπόρνμουθ, είναι στο +9 στη βαθμολογία της Premier League από την Μάντσεστερ Σίτι αλλά με δύο αγώνες περισσότερους.Ο Μικέλ Αρτέτα θεωρεί ότι η ομάδα του παραμένει σε θέση ισχύος για την κατάκτηση του τίτλου.

«Είναι απογοητευτικό. Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο, αλλά τώρα έχει σημασία ο τρόπος που θα αντιδράσουμε. Η Μπόρνμουθ είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και έντεκα αγώνες για κάποιον λόγο, έκαναν πολλά σωστά. Εμείς από την άλλη κάναμε πάρα πολλά λάθη σήμερα ακόμα και σε βασικό επίπεδο. Αυτά συμβαίνουν όμως στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μας πονάει, οφείλουμε να το δεχτούμε. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε ξανά κεφάλι και να παλέψουμε».

Ακόμη, αναφέρθηκε στο Champions League όπου την Τετάρτη 15/4 η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. «Είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα. Παίζονται πολλά. Είμαστε ακόμα σε καλή θέση για να κατακτήσουμε την Premier League και το Champions League».

Ανεβαίνει ο… πήχης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρτέτα για την ήττα σοκ από την Μπόρνμουθ: «Μπουνιά στο πρόσωπο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Ξανά στο προσκήνιο ο Περέιρα

Ελλάδα

|

Category image

«Μυθικός» Κάρι: Ξεπέρασε τον Ντάνκαν στην all-time scoring λίστα

NBA

|

Category image

Ο κόσμος της ΑΕΚ γεμίζει τη Νέα Φιλαδέλφεια με Ράγιο, ελάχιστα τα εισιτήρια που έχουν απομείνει

Ελλάδα

|

Category image

Γράφεις Μπάγερν... διαβάζεις -105- γκολ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μισή Premier League «σφάζεται» στα πόδια του Μινγκέθα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Μεγάλη η διαφορά με την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόταση «βόμβα» της Ρεάλ για Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανανέωσε και με Καττιρτζή ο ΑΠΟΕΛ – Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία της Bundesliga θα καθίσει στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κρατήσει τον Κάρικ στον πάγκο της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρί «δένει» τον Λουίς Ενρίκε με μυθικό συμβόλαιο έως το 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λίβερπουλ εξετάζει Μίντεχ ως αντι-Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπέγραψαν τον Μπάντον οι Σέλτικς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη