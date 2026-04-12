Αρτέτα για την ήττα σοκ από την Μπόρνμουθ: «Μπουνιά στο πρόσωπο»

Ο τεχνικός της Άρσεναλ ωστόσο, τόνισε ότι η ομάδα του παραμένει σε καλό δρόμο για την Premier League και το Champions League.

Η Άρσεναλ, με την απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Μπόρνμουθ, είναι στο +9 στη βαθμολογία της Premier League από την Μάντσεστερ Σίτι αλλά με δύο αγώνες περισσότερους.Ο Μικέλ Αρτέτα θεωρεί ότι η ομάδα του παραμένει σε θέση ισχύος για την κατάκτηση του τίτλου.

«Είναι απογοητευτικό. Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο, αλλά τώρα έχει σημασία ο τρόπος που θα αντιδράσουμε. Η Μπόρνμουθ είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και έντεκα αγώνες για κάποιον λόγο, έκαναν πολλά σωστά. Εμείς από την άλλη κάναμε πάρα πολλά λάθη σήμερα ακόμα και σε βασικό επίπεδο. Αυτά συμβαίνουν όμως στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μας πονάει, οφείλουμε να το δεχτούμε. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε ξανά κεφάλι και να παλέψουμε».

Ακόμη, αναφέρθηκε στο Champions League όπου την Τετάρτη 15/4 η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. «Είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα. Παίζονται πολλά. Είμαστε ακόμα σε καλή θέση για να κατακτήσουμε την Premier League και το Champions League».

SDNA.GR