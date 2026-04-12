Η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία της Bundesliga θα καθίσει στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου

Το... τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε για δεύτερη φορά! Η Ουνιόν, γνώρισε το βράδυ του Μ. Σαββάτου, εκτός έδρας ήττα με σκορ 3-1 από τη Χάιντενχαϊμ για την 29η αγωνιστική της Bundesliga συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία, αλλά όχι σε κίνδυνο.

Ωστόσο οι διοικούντες τον σύλλογο πήραν μια ιστορική απόφαση! Συγκεκριμένα προχώρησαν στην αιφνίδια λύση της συνεργασίας τους με τον προπονητή της ομάδας, Στέφεν Μπάουμγκαρντ και εν συνεχεία εξέπληξαν το ποδοσφαιρικό στερέωμα!

Συγκεκριμένα διάδοχος του 54χρονου τεχνικού, θα είναι η Μαρί Λουίζ-Έτα! Η 34χρονη, γίνεται η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία της Bundesliga και θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας ως το τέλος της σεζόν!

Πρόκειται για μια, αν μη τι άλλο, σπουδαία απόφαση της Ουνιόν, αφού η Έτα, αναμένεται να αναλάβει την ομάδα γυναικών από τη νέα σεζόν, ενώ μέχρι πρότινος βρισκόταν στον πάγκο της Κ19!