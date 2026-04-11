ΒΙΝΤΕΟ: Με «όργια» Λαμίν Γιαμάλ, η Μπάρτσα συνέτριψε την Εσπανιόλ και αγγίζει την κούπα!

Η Μπαρτσελόνα έκανε το χρέος της και με το παραπάνω απέναντι στην Εσπανιόλ και με 4-1 πήρε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς που την στέλνουν στο +9 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτοιμη να πανηγυρίσει ακόμη ένα πρωτάθλημα είναι η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να σκορπίζουν την Εσπανιόλ με 4-1 και βασιλεύουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και στο +9 από την Ρεάλ Μαδρίτης, για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Η «βασίλισσα» στραβοπάτησε απέναντι στη Τζιρόνα και ήρθε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας, με αποτέλεσμα πλέον να βλέπει με κιάλια την πρώτη θέση.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Φεράν Τόρες μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από εξαιρετική μπαλιά του Λαμίν Γιαμάλ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο 25’ εκεί όπου η Μπαρτσελόνα διπλασίασε τα τέρματα της. Ο Γιαμάλ σέρβιρε και πάλι στον Τόρες, με τον Ισπανό να γράφει το 2-0.

Η Εσπανιόλ έβγαλε αντίδραση και στο 56’ ο Πολ Λοζάνο μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω με την Μπάρτσα να καθαρίζει μία και καλή το ματς στο 87’ με τον Γιαμάλ να κάνει το 3-1, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Μάρκους Ράσφορντ στο 89ο λεπτό για το τελικό 4-1.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βήμα παραμονής για την Κάλιαρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε σε «τιμή ευκαιρίας» τον αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν φεύγει από την Μπάγερν Μονάχου ο Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νεϊμάρ: «Μετά τον αποκλεισμό από την Κροατία το 2022 έβλεπα την κηδεία μου!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλό Πάσχα σε όλους!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με «όργια» Λαμίν Γιαμάλ, η Μπάρτσα συνέτριψε την Εσπανιόλ και αγγίζει την κούπα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υπερηχητική Μπάγερν Μονάχου με πεντάρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Είδε «άσπρη» μέρα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοβαρεύτηκε στο τέλος και διατηρήθηκε στο +3 από τη Σέλτικ η Χαρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Μάνταλο εν όψει Ράγιο, θετικά τα πρώτα σημάδια για Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

«Λύγισε» τον Βασερό ο Αλκαράθ και τελικός με «Sincaraz»!

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ουντινέζε διέσυρε την Μίλαν στο San Siro!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεκάλι για Λουτσέσκου: «Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Μιρτσέα»

Ελλάδα

|

Category image

Ινίγο Πέρεθ: «Να ξεχάσουμε τη ρεβάνς με την ΑΕΚ και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίγκα το Λευκόθεο - Ανακοίνωσε sold out με Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη