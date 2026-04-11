ΒΙΝΤΕΟ: Με «όργια» Λαμίν Γιαμάλ, η Μπάρτσα συνέτριψε την Εσπανιόλ και αγγίζει την κούπα!

Έτοιμη να πανηγυρίσει ακόμη ένα πρωτάθλημα είναι η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να σκορπίζουν την Εσπανιόλ με 4-1 και βασιλεύουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και στο +9 από την Ρεάλ Μαδρίτης, για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Η «βασίλισσα» στραβοπάτησε απέναντι στη Τζιρόνα και ήρθε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας, με αποτέλεσμα πλέον να βλέπει με κιάλια την πρώτη θέση.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Φεράν Τόρες μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από εξαιρετική μπαλιά του Λαμίν Γιαμάλ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο 25’ εκεί όπου η Μπαρτσελόνα διπλασίασε τα τέρματα της. Ο Γιαμάλ σέρβιρε και πάλι στον Τόρες, με τον Ισπανό να γράφει το 2-0.

Η Εσπανιόλ έβγαλε αντίδραση και στο 56’ ο Πολ Λοζάνο μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω με την Μπάρτσα να καθαρίζει μία και καλή το ματς στο 87’ με τον Γιαμάλ να κάνει το 3-1, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Μάρκους Ράσφορντ στο 89ο λεπτό για το τελικό 4-1.

Lamine Yamal na atual temporada atuando pelo Barcelona:



🏟️ 43 partidas

⚽️ 22 gols

🅰️ 17 assistências



É impressionante o que esse mlk com apenas 18 anos faz 😮‍💨 pic.twitter.com/0AwH8NTmwL — A 🏠 DO FUTEBOL (@esportesimagens) April 11, 2026

