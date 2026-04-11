ΒΙΝΤΕΟ: Υπερηχητική Μπάγερν Μονάχου με πεντάρα!

Ιστορία έγραψε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04) η Μπάγερν Μονάχου! Οι Βαυαροί μετά τη νίκη τους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League είχαν δύο στόχους στο Αμβούργο. Αφενός να επικρατήσουν της Ζανκτ Πάουλι και να αυξήσουν τη διαφορά από τη Ντόρτμουντ στους 12 βαθμούς και αφετέρου να καταρρίψουν το «στοιχειωμένο» ρεκόρ τερμάτων!

Οι ποδοσφαιριστές του Βινσέντ Κομπανί πέτυχαν και τα δύο (5-0) και μπήκαν στο πάνθεον. Την αγωνιστική περίοδο 1971-72 η Μπάγερν είχε σημειώσει 101 γκολ με 40 τέρματα από τον Γκερντ Μίλερ. Ένα ήθελε η τωρινή μηχανή των γκολ για να το ισοφαρίσει και πέτυχε... πέντε, φτάνοντας τα 105 στη σεζόν.

Πρόκειται για ένα νούμερο ασύλληπτο, το οποίο θα «εκτοξευτεί» στις εναπομείνασες αγωνιστικές και θα καταστήσει το ρεκόρ αυτό σχεδόν απίθανο να επαναληφθεί.

Το ματς

Στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι που «καιγόταν» για βαθμούς για να αποφύγει τον υποβιβασμό, οι Βαυαροί παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές ελέω και επαναληπτικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό, ωστόσο, δεν τους εμπόδισε να δείξουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και να φτάσουν στο 0-5.

Μόλις στο 9' ο Λάιμερ έδωσε έτοιμο γκολ στον Μουσιάλα και αυτός με κεφαλιά σε κενή εστία έκανε το 0-1 και ισοφάρισε το ρεκόρ της σεζόν 1971-72.

Στο 11' η Μπάγερν είχε δοκάρι με τον Τζάκσον και στο 27' την ίδια κατάληξη είχε η προσπάθεια του Μουσιάλα. Στο 54' ο Γκορέτσκα έκανε το 0-2 και έγραψε ιστορία! Οι Βαυαροί, μάλιστα, το πανηγύρισαν στο «Χ» με χαρακτηριστικό τρόπο...

Το γκολ Νο102 σημειώθηκε στο 55' από εκπληκτική ατομική ενέργεια του Μάικλ Ολίσε και στο 66' ο Τζάκσον με θαυμάσιο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4.

Ασταμάτητοι οι φιλοξενούμενοι, έδειξαν ότι είχαν άγριες διαθέσεις και στο 89' ο Γκερέιρο που κυνήγησε μία χαμένη μπαλιά, νίκησε τον τερματοφύλακα της Ζανκτ Πάουλι και διαμόρφωσε το 0-5.

Στο 90'+5' ο Γκορέτσκα βρήκε δίχτυα με κεφαλιά από στατική φάση, αλλά μέσω VAR αυτό ακυρώθηκε.

